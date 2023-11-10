Nereden geliyor bu paranın kaynağı? Dilan Polat olayı sonrası gözler diğer fenomenlere çevrildi: Sulemsi, Tayyargil...

Gözler şimdi de Ortopedist Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz'e odaklandı! Çünkü ikili ile Polat çiftinin yaşam tarzı arasında inanılmaz benzerlikler vardı. Güzellik merkezi açıp kozmetik malzeme ticareti yapan Öz çifti son olarak altın şovla gündemi salladı!

Öz, eşinin kendisine gönderdiği altınları boynuna koluna takıp video paylaştı. "Ay bunlar ne böyle, bayıldık hediyelere... Yalnız Lina'nın kilosu kadar altın göndermişsin, 60 kilo daha ekle, benim kilom kadar altın" diyerek eşine sipariş verdiği o video gündemi salladı. Ancak tepki gelince videoyu kaldırdı.

MASAK ARAŞTIRIYOR

Altınların imitasyon olduğunu anlattı. Sosyal medya kullanıcıları ise "İş işten geçti kimseyi inandımazsın" şeklinde yorumlar yaptı. Bu arada 'Şulemsi' hesabıyla paylaşım yapan Şule Kayatürk'ün 16 lüks villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 işyeri, 1 yat ve milyonlarca liralık banka hesapları olduğu vurgulandı. İşte bu gelişmelerden sonra gözler Mali Suçları Araştırma Kurulu'na odaklandı. Dilan-Engin Polat olayında olduğu gibi 'Şulemsiler' ve 'Tayyargiller' mercek altına alındı. MASAK, bu iki çiftle birlikte henüz ismi açıklanmayan birçok fenomenin gelirlerini inceliyor. Vergi dairelerinin de ayrı bir inceleme yaptığı belirtiliyor. Güzellik merkezlerinden ve satılan ürünlerden elde edilen gelirler ile vergi matrahları karşılaştırılıyor

BAKANLIK CEZA KESTİ

Tayyar Öz ile eşi Özlem Alina Öz'ün sattığı kozmetik ve takviye gıda gibi malzemelerin sağlıksız üretildiği iddia edildi. Hatta tarihi geçmiş ürünlere yeni etiketler yapıştırarak piyasaya sürdükleri belirtildi. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın 340 bin lira ceza kestiği söylendi. Öte yandan milyarlık servetleri olduğu söylenen çiftin geçen yıl ödediği vergi sadece 240 bin TL'ydi... NENEYE 150 MILYON TL!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la ilgili soruşturma derinleştirildi. Engin Polat'ın ifadesi ise ilginiçti! Buna göre Engin Polat sorgusunda DP Güzellik Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin anneannesine ait olduğunu söyledi. Ancak Polat'ın bu firma üzerinden 150 milyon TL'lik sahte fatura düzenlediği ortaya çıktı. Ultra lüks hayatlarıyla gündem olan fenomenler arasında Şule- Yasin Kayatürk çifti de var. Eleştiri oklarının hedefinde olan sosyal medya fenomeni Aymira Koçaklı ise "mal varlığım araştırılsın" dedi! TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN