10 KASIM MESAJLARI kısa, anlamlı, güzel, yeni, görselli, fotoğraflı, duygusal, Whatsapp, SMS! 2023 en yeni Atatürk'ü anma mesajları ve sözleri....

2023 yılı için duygusal, yeni, kısa, uzun, anlamlı, resimli 10 Kasım mesajları en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin yıl dönümü sebebiyle özel paylaşımlar yapmak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte Whatsap, SMS Atatürk'ü anma sözleri ve mesajları...

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"Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız, bu yeterlidir." - Mustafa Kemal Atatürk. Fikirleriyle aydınlanmış bir gelecek için var gücümüzle çalışmaya devam!

Bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız gündür. Onun ilke ve inkılaplarıyla aydınlanan yolumuzda, geleceğe umutla bakıyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet sevgisiyle dolu bir gün. Türk bayrağımızla özdeşleşen bu büyük lideri, minnetle anıyoruz.

Atatürk'ün öğrettikleriyle aydınlanan genç nesiller, Cumhuriyetimizin teminatıdır. 10 Kasım, ona olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamıza vesile olsun.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle anıyor, O'nun ilke ve devrimleriyle dolu bir Türkiye için var gücümüzle çalışacağımıza söz veriyoruz.