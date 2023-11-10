İstanbul’da kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini camdan atmıştı! Cani anneden skandal savunma

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırıldı. Ancak bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

HAYRETE DÜŞÜREN SAVUNMA

Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri kadının evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak "Size ne benim çocuğum değil mi" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi.