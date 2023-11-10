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İstanbul’da kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini camdan atmıştı! Cani anneden skandal savunma

Kan donduran olay İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Yeni doğum yapan bir kadın, bebeğini market poşetine koyarak camdan attı. Tedavi altına alınan bebek, kurtarılamadı. Cani annenin kendisini gözaltına almak isteyen polise yaptığı savunma ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 13:06 Güncelleme 10 Kasım 2023, 13:19
İstanbul’da kan donduran olay! Yeni doğan bebeğini camdan atmıştı! Cani anneden skandal savunma

Kan donduran olay, dün sabah 07.00 sıralarında İstanbul Esenyurt'ta yaşandı.

İddiaya göre, evinde doğum yapan bir kadın komşularından market poşeti isteyerek bebeğini içine koyup bulunduğu evin camından sokağa attı.

Çocuğunu okula götüren bir adam sokaktan geçerken poşetten şüphelenip ağzını açtı. Adam poşeti açtığında yeni doğan bebekle karşılaştığında şaştı kaldı. Polis ve sağlık ekiplerine ihbar yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatırken, sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırıldı. Ancak bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

HAYRETE DÜŞÜREN SAVUNMA
Polisler her yerde anneyi ararken komşuları yeni doğum yapan kadın olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ekipleri kadının evine gitti. Kadın kapıyı açmayarak "Size ne benim çocuğum değil mi" diyerek polis ekiplerine tepki gösterdiği öğrenildi.

İkna çalışmalarının ardından kadın evinden alınarak karakola götürüldü.

Şüpheli N.G. ve S.M.Ö. isimli anne kız kasten öldürme suçundan yürütülen tahkikatın ardından adliyeye sevk edildi.

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