Tam 9 milyon kişi izledi! Caretta Caretta Tuba 50 ayda 28 bin kilometre yol katetti





'AŞI'RI ÜRKÜTÜCÜ

Avrupa İlaç Ajansı, Covid-19 aşılarıyla ilgili tarihi bir açıklama yaptı. Ajans yetkilileri, "Pfizer, mRNA aşılarının içinde tehlikeli kanserojen geni sakladı. Comirnaty için yapılan ilk pazarlama izni başvurusunda plazmit başlangıç malzemesinin tam DNA dizisi sağlanmış olsa da, başvuru sahibi SV40 dizisini özel olarak vurgulamadı. Bu gen, kanser hücrelerini harekete geçiriyor" ifadelerini kullandı.

NEDENİ AŞI MI?

Ünlü sunucu Metin Uca, trafik kazası geçirdi. Boyun şah damarının tıkalı olduğu için kazanın yaşandığı öğrenildi. Uca'nın kritik saatleri atlattığı belirtildi. Daha önce aşı yaptıran Uca'nın durumu "Acaba Covid-19 aşısından mı oldu" sorusunu da beraberinde getirdi.