Tam 9 milyon kişi izledi! Caretta Caretta Tuba 50 ayda 28 bin kilometre yol katetti

Muğla Ortaca'da 4 yıl önce yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası 'Tuba' adını aldı.
Muğla Ortaca'da 4 yıl önce yaralı bulunan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası 'Tuba' adını aldı.
Tedavi edilen 25 yaşındaki dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı. Tuba, geçen sürede 28 bin kilometre yol yaptı. İyon Denizi açıklarına ulaştı. Tuba'nın rotasını gösteren harita ise 9 milyon kişi tarafından görüntülenip, izlendi. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Tuba, halen bulunduğu İtalya'nın güneyinden 4 yıl 2 ay önce bırakıldığı Dalyan İztuzu Plajı'na döndüğü anda uydu takip cihazı yenilenecek" ifadesini kullandı.
'AŞI'RI ÜRKÜTÜCÜ
Avrupa İlaç Ajansı, Covid-19 aşılarıyla ilgili tarihi bir açıklama yaptı. Ajans yetkilileri, "Pfizer, mRNA aşılarının içinde tehlikeli kanserojen geni sakladı. Comirnaty için yapılan ilk pazarlama izni başvurusunda plazmit başlangıç malzemesinin tam DNA dizisi sağlanmış olsa da, başvuru sahibi SV40 dizisini özel olarak vurgulamadı. Bu gen, kanser hücrelerini harekete geçiriyor" ifadelerini kullandı.
NEDENİ AŞI MI?
Ünlü sunucu Metin Uca, trafik kazası geçirdi. Boyun şah damarının tıkalı olduğu için kazanın yaşandığı öğrenildi. Uca'nın kritik saatleri atlattığı belirtildi. Daha önce aşı yaptıran Uca'nın durumu "Acaba Covid-19 aşısından mı oldu" sorusunu da beraberinde getirdi.
MALAKLIYA MERAKLI ÇOK
Aksaray'ın iri cüssesi, uysal yapısı, gücü ve koruma içgüdüsüyle dikkat çeken çoban köpeği Malaklı, yurt dışında da nam saldı. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı Muammer Tıpırdamaz, 1 yılda 1400 Malaklı köpeği dünyaya gelirken bunun yüzde 80'inin yurt dışına gönderildiğini açıkladı. "1 tanesi 150 bin lira. Bunu meraklısı olan insanlar alır" ifadesini kullandı.
KRALI GELSİN
İYİ Parti lideri Akşener, CHP'de yönetimi devralan değişimcileri sert dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na da "hançer" yanıtı verdi. Selahattin Demirtaş'ı selamlayan Özgür Özel'e seslenen Akşener, "Herkese selam gitti, biz hariç! Kral öldü ama 2023'e damga vuran o garip anlayış ve o anlayışın sahipleri aynen yerinde duruyor" dedi ve ekledi: Kimseyi hançerlemedim. Hani Kılıçdaroğlu yüzde 60 ile kazanıyordu. Bu sıralar sürekli şükür namazı kılıyorum.
TAZMİNATA GELİN: 100 MİLYON LİRA
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, geçen yıl Zeynep K. ile evlendi. Ancak gelin, bir süre sonra eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Boşanmaya karar verdi. Antalya 5. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Zeynep K. avukatı aracılığı ile Gökhan Böcek'ten 200 bin tedbir, 500 bin yoksulluk, 50 milyon manevi, 50 milyon maddi para talep etti.
BİR TALİHLİYE 190 MİLYON
6+joker bilen bir kişi 190 milyon 407 bin lira kazandı. 5+1 bilen olmadı. 5 bilenler 604 bin 3'er, 4 bilenler 6 bin 101'er, 3 bilenler 373'er, 2 bilenler 34'er lira ikramiye alacak.
1.2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 198 bin lira devretti. 5 bilenler 12 bir 217'şer, 4+1 bilenler bin 145'er, 4 bilenler 108'er, 3+1 bilenler 57'şer, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 12'şer lira alacak.
SERİN HABER
Bugünden itibaren sıcaklıklar 6 ila 8 derece birden azalacak. Yurt geneli yağmurlu olacak. İstanbul'da da özellikle sağanak yağış bekleniyor.
TORNAVİDALI KATİL
Manisa'da Onur Toroman, çekiçle cinayet işledi. Tahliye olur olmaz da komşusunu tornavidayla katletti.
TOPÇU TABURU!
Celtic taraftarı, Gazze'yi unutmadı! İskoçya'daki protestoların daha fazlasını bu kez Atletico Madrid deplasmanında yaptı. Taraftarlar, yine şarkılarla, bayraklarla Filistin'e destek çıktı. İsrail'i yuhaladı. Tribünler, bir insanlık öyküsü yazdı!