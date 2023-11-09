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Beylikdüzü'nde öğrencisini kitapla döven öğretmen hakkında flaş karar! Öğrencinin ağabeyi...

Son dakika haberleri... Beylikdüzü'ndeki bir mesleki eğitim merkezinde öğrencisini kitapla darbeden öğretmen ile mağdur öğrencinin ağabeyi hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 17:40 Güncelleme 09 Kasım 2023, 17:43
Beylikdüzü’nde öğrencisini kitapla döven öğretmen hakkında flaş karar! Öğrencinin ağabeyi...

Beylikdüzü'ndeki Birlik Sanayi Meslek Lisesi'nde bir öğretmen öğrencisinin kafasına kitapla vurdu.

O anlar sınıf içinde kamera ile kaydedilirken öğrencinin ağabeyi de öğretmeni darbetti.

GÖZALTINA ALINDILAR
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Birlik Sanayi Mesleki Eğitim Merkezi'nde edebiyat öğretmeni M.Ş.B'nin sınıftaki öğrencisi Y.E'nin kafasına kitapla vurarak darbettiğine ilişkin yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, öğretmen ile öğrencinin ağabeyi İ.E. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin yapılan araştırmada, öğretmen M.Ş.B'nin dersinde öğrencisi Y.E'yi müzik dinlemesi üzerine uyardığı, yaşanan tartışma sonrası kitapla kafasına vurarak darbettiği, olayı öğrenen öğrencinin ağabeyi İ.E'nin de kardeşiyle okula giderek darbettiği öğretmenin sol el bileğinde kırık oluştuğu belirlendi.

KARAR VERİLDİ
Haklarında müşteki şüpheli olarak işlem yapılan M.Ş.B. ile İ.E, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Birbirinden şikayetçi olmayan M.Ş.B. ve İ.E, Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Beylikdüzünde okuldan şok görüntüler! Öğrencisini kitapla darbeden öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

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