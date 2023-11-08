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Zararlı diye herkes uzak duruyordu! Meğer şifa kaynağıymış... Canan Karatay haklıymış!

Ünlü sağlık uzmanı Dr. Canan Karatay, uzun yıllardır pek çok besinin sağlığa faydalarını savunuyor ve bu konuda önerilerde bulunuyor. Bugün, genelde zararlı kabul edilen ancak Karatay'ın faydalı olduğunu belirttiği bir gıdanın sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğuna dair kanıtlar ortaya çıkıyor. İşte, kendinizi suçlu hissetmeden keyifle tüketebileceğiniz o besin...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 10:11 Güncelleme 08 Kasım 2023, 10:11
Zararlı diye herkes uzak duruyordu! Meğer şifa kaynağıymış... Canan Karatay haklıymış!

Canan Karatay yıllardır savunuyordu. Sağlığa olan faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız. Yıllardır zararlı diye görülen bu besin birçok kişinin kara listesinde yer alıyordu. Fakat bu besini gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz kanıtlandı. Canan Karatay bir kez daha haklı çıktı. İşte herkesin zararlı zannettiği şifa deposu o besin...

TEREYAĞI ÇOK FAYDALI!

Yeni bilimsel araştırmalar, doymuş yağların sağlığımıza zararlı olduğu fikrini değiştirebilecek veriler sunuyor. Araştırmalar, özellikle tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerinde bulunan C15:0 adlı bir doymuş yağ türünün aslında sağlığımıza faydalı olabileceğini gösteriyor.

Veteriner Stephanie Venn-Watson'ın yıllar süren çalışması, insanlarla yunuslar arasında yaşa bağlı hastalık riskiyle ilgili önemli benzerlikler bulmuş. Bu da, beslenmenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR!

Araştırmalar, C15:0 bileşiğini daha fazla tüketmenin hastalık riskini azaltabileceğini ve genel sağlığı iyileştirebileceğini ortaya koyuyor. Bu bileşiği artırmak için öneriler arasında tereyağı gibi otla beslenmiş hayvanların ürünlerini tüketmek yer alabilir.

Tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarlar gibi gıdalar C15:0 düzeylerini yükseltebilir. Ancak, insanlar için ideal miktarı belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Diyet uzmanı Brigitte Zeitlin, doymuş yağın kötü bir şey olmadığını ve asıl önemli olanın bu yağın kaynağı olduğunu vurguluyor. Önerisi, kaliteli tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerini makul miktarlarda tüketmek.

Araştırmalar, yüksek C15:0 seviyelerine sahip yunusların daha sağlıklı yaşadığını gösteriyor. Bu bileşiğin insan sağlığına nasıl etki ettiği hala kesin değil, ancak bu bulgu C15:0 ile insan sağlığı arasında bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

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