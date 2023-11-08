Zararlı diye herkes uzak duruyordu! Meğer şifa kaynağıymış... Canan Karatay haklıymış!

HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR! Araştırmalar, C15:0 bileşiğini daha fazla tüketmenin hastalık riskini azaltabileceğini ve genel sağlığı iyileştirebileceğini ortaya koyuyor. Bu bileşiği artırmak için öneriler arasında tereyağı gibi otla beslenmiş hayvanların ürünlerini tüketmek yer alabilir. Tereyağı, tam yağlı süt ürünleri, bazı balık türleri, algler ve mantarlar gibi gıdalar C15:0 düzeylerini yükseltebilir. Ancak, insanlar için ideal miktarı belirlemek için daha fazla araştırma gerekiyor.

Diyet uzmanı Brigitte Zeitlin, doymuş yağın kötü bir şey olmadığını ve asıl önemli olanın bu yağın kaynağı olduğunu vurguluyor. Önerisi, kaliteli tereyağı ve tam yağlı süt ürünlerini makul miktarlarda tüketmek.