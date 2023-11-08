Barajlardaki kuraklık görüntüsü dehşete düşürüyor! İstanbul için kritik eşik





MARMARA'DA 4.1'LİK KORKU

AFAD'tan alınan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi Avşa Adası olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında dün akşam saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.





MAVi ALARM!

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı. İrili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu. Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.





DAYIDAN NAKiL

Antalya'da Rıza Kaygısız, son 10 yılda defalarca kan bağışında bulundu. Bu nedenle çevresinde "iyiliksever" olarak tanınıyordu. Ve Rıza Kaygısız tam 24 yıl önce yeğeni Gürbüz Yağız'a verdiği sözü tuttu. Böbrekleri iflas eden Yağız, dayısının verdiği bir böbrekle yaşama tutundu. Dağı ile yeğen mutluluk pozu verip "Bir artık birbirimize daha bağlıyız" diye konuştu.





KAYBEDENLER CENAZEDE BULUŞTU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan (85), Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde "Millet İttifakı" masasını oluşturan ve ağır bir yenilgiye uğrayan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasetçiler ve DEVA Partililer katıldı. TSK'DAN HAİNLERE BÜYÜK DARBE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekâtında toplam 12 hedefin imha edildiğini açıkladı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.