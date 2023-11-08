Barajlardaki kuraklık görüntüsü dehşete düşürüyor! İstanbul için kritik eşik

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık kuraklığı beraberinde getirdi. Gözler İstanbul'a çevrildi. Ancak barajların son verileri hiç de iyi değildi. İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik eşiğe geldi.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık kuraklığı beraberinde getirdi. Gözler İstanbul'a çevrildi. Ancak barajların son verileri hiç de iyi değildi. İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik eşiğe geldi.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "Baraj havzalarındaki sıkıntılar iklim değişikliğiyle birlikte daha da artacağı için İstanbul gibi büyük şehirlerde su planlaması yapılması gerekiyor. Sadece yağmura güvenmeyelim çünkü kar yağmazsa devasa bir sorun bizi bekliyor" dedi. İstanbul barajlarındaki son veriler ise şöyle:
Ömerli 37.7
Darlik 28.5
Elmali 16.79
Terkos 7.83
Alibey 17.08
B.Çekmece 3.86
Sazlıdere 2.59
Istrancalar 27.48
Kazandere 7.5
Pabucdere 3.73
MARMARA'DA 4.1'LİK KORKU
AFAD'tan alınan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi Avşa Adası olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Balıkesir'in 3,1 kilometre açıklarında dün akşam saat 23.05'de meydana gelen depremin, 4,3 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
MAVi ALARM!
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan sağanak yağış ve fırtınanın ardından, Foça plajlarında denizanası istilası yaşandı. İrili ufaklı yüzlerce denizanası plajlara vurdu. Koyu mavi renkli ve uzun kuyruklu olan denizanalarını gören vatandaşlar, hem şaşkınlığını gizleyemedi hem tedirgin oldu. Sadece kıyıda değil, deniz üzerinde de denizanalarının olduğu görüldü.
DAYIDAN NAKiL
Antalya'da Rıza Kaygısız, son 10 yılda defalarca kan bağışında bulundu. Bu nedenle çevresinde "iyiliksever" olarak tanınıyordu. Ve Rıza Kaygısız tam 24 yıl önce yeğeni Gürbüz Yağız'a verdiği sözü tuttu. Böbrekleri iflas eden Yağız, dayısının verdiği bir böbrekle yaşama tutundu. Dağı ile yeğen mutluluk pozu verip "Bir artık birbirimize daha bağlıyız" diye konuştu.
KAYBEDENLER CENAZEDE BULUŞTU
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın babası Hilmi Babacan (85), Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Törene, Babacan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde "Millet İttifakı" masasını oluşturan ve ağır bir yenilgiye uğrayan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ile eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, bazı milletvekilleri, eski bakanlar, siyasetçiler ve DEVA Partililer katıldı.
TSK'DAN HAİNLERE BÜYÜK DARBE
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekâtında toplam 12 hedefin imha edildiğini açıkladı. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
'ÖZEL' AÇIKLAMA
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel, Kurultay'da ikinci tur öncesi Kılıçdaroğlu'yla aralarında geçen anları anlattı. "Odada 40-50 kişi var. Kendisiyle tokalaştım. Bağrışma başladı. "Seçimi alacağız. Bizi böyle bırakamazsın" diye. Kemal Bey'i kuşatmışlardı. Devam kararı almışlar. O gece Kemal Bey, kurmay aklından yoksundu. Kurmay dediğin, lider ve partinin faydasını birlikte gözetir. O gece o arkadaşları göremedim.
EN BABA ACI
Siirt Kurtalan'da Mehmet Yaşar (42), önceki akşam eşi Aynur Yaşar (35) ve 5 çocuğuyla birlikte misafirlikten dönmek için otomobille yola çıktı. Seyir halindeyken önündeki rampayı fark edemedi. Otomobilinin kontrolünü kaybetti. Araç şarampole devrildi. LPG'li otomobilde yangın çıktı. Alevler tüm aracı sardı. Otomobilde bulunan Aynur Yaşar (35), çocukları Beritan (15), Viyan (14), Bahoz (12), Cudi (6) ve Rodi (4) can verdi. Yaralanan Mehmet Yaşar ise hastaneye kaldırıldı. Batman Kozluk'taki Kumlupınar köyüne getirilen 6 kişinin cenazeleri, dün gözyaşları içerisinde uğurlandı. Hastanedeki baba da doktor izniyle cenazeye katıldı. Aileden geride baba ve o gün köyde anneannesinin yanında kalan kızları Nuarin (11) hayatta kaldı.
31 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 31 milyon 415 bin lira devretti. 5 bilenler 117 bin 180'er, 4 bilenler bin 860'ar, 3 bilenler 98'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.