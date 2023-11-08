Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın! Dumanlar yükseldi

Ziya Gökalp Mahallesi AYMAKOP Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki ayakkabı imalatı yapılan iş yerinde saat 08.30 sıralarında yangın çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler ayakkabı hammaddelerine de sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler 5. kat ve çatıya da sıçradı.

Dumanları gören çalışanlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İş yerinden çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınırken, iş yeri kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.