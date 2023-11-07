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BU BİR ÇOCUK İSTİSMARIDIR! Küçük yaştaki çocuklara kız isteme töreni! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü büyük tepki çekti. Küçük yaştaki iki çocuğa kız isteme töreni yapıldı. Aile üyeleri çocukları dansa kaldırırken erkek çocuğun üzerinde çizgi film karakteri Garfield vardı. Çizgi film izleme yaşında olan çocukların istismarına sosyal medya kullanıcıları "Çizgi film karakterli tişört her şeyi özetliyor" dedi.

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 15:38 Güncelleme 07 Kasım 2023, 16:04
BU BİR ÇOCUK İSTİSMARIDIR! Küçük yaştaki çocuklara kız isteme töreni! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Küçük yaştaki iki çocuğun 'kız isteme törenine' sosyal medyada tepki yağdı… Bir evde yapılan törende kız ve erkek çocuğunun reşit olmadığı ve erkek çocuğunun kahveyi zorla içtiği dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde yaşları reşit olan aile üyelerinin ise çocukların etrafını sararak dans ettiği görüldü.

Küçük yaştaki çocuklara kız isteme töreni!

Sosyal medya kullanıcıları skandal görüntüleri 'çocuk istismarı' olarak yorumladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kız isteme törenindeki çocukların kıyafetlerine de dikkat çekerek, "Çizgi film karakterli tişört her şeyi özetliyor" dedi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kaç yaşındalar daha. Okumaları gerekirken bu çok acı bir manzara" yorumunu ekled

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