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Adıyaman'da kan donduran olay! Köpeği 10 yerinden bıçakladı

Adıyaman'da kan donduran bir olay yaşandı. Bir şahıs köpeğini 10 yerinden bıçakladı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından köpek tedaviye, sahibi ise gözaltına alındı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Kasım 2023, 14:43 Güncelleme 07 Kasım 2023, 18:16
Adıyaman’da kan donduran olay! Köpeği 10 yerinden bıçakladı

Adıyaman'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen şüpheli köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

Korkunç olay! Köpeğini 10 yerinden bıçakladı

KÖPEĞE 10 BIÇAK DARBESİ
Olay, dün akşam saatlerinde Vartana köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve ismi açıklanmayan şüpheli, yaşadığı prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 10 yerinden bıçakladı.

Köpeğin sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Köpek belediye görevlileri tarafından veterinere götürüldü. Tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

OLAY KAMERAYA YANSIDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin köpeği bıçaklayıp ağzını bağlaması ve kulübesine koyması yer alıyor.

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