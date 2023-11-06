Kalbini 12 santim sağa kaydırdı: 2 ayda 6.5 kiloluk dev tümör şaşkınlığa uğrattı

NEREDESİN TÜLAY Diyarbakır Bismil'de yaşayan Tülay Oğuz (21), 2 Eylül'de cep telefonu ve kimliğini almadan evden çıktı. Ailesi, uyandıklarında kızlarının evde olmadığını anladı. Uzun süredir eve gelmeyince kendi çabalarıyla Tülay'ı aradı. Ancak bulamayınca polise anlattı. Onların çalışması da sonuçsuz kaldı. 65 gündür kızlarından haber alamayan Oğuz ailesi, hayatından endişe ettiğini aktardı. Anne Zeynep Oğuz, yardım çağrısı yaptı: Kızımın sadece yazmasını kokluyorum, kızımı çok özledim. Lütfen kızımı bulun.

27 MİLYON DEVRETTİ 6 bilen çıkmayınca 27 milyon 33 bin lira devretti. 5 bilenler 49 bin 283'er, 4 bilenler bin 825'er, 3 bilenler 97'şer, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

BİR TALİHLİYE 3.9 MİLYON 5+1 bilen bir kişi, 3 milyon 926 bin lira kazandı. 5 bilenler 12 bin 894'er, 4+1 bilenler 752'şer, 4 bilenler 85'er, 3+1 bilenler 50'şer, 3 bilenler 16'şar, 2+1 bilenler 21'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.

'SEL'AKET!

Aydın Söke'de önceki gece 30 dakikalık sağanak yağış nedeniyle sel yaşandı. Dereler taştı. Yollar gölleri aratmadı. 5 otomobil sel sularına kapıldı. 4 kişi kayıplara karıştı. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, araçların yakınında bulunan Hacer Alptekin, Erhan Kavaklıçay ve Nurten Sivritaş'ın cesetlerine ulaştı. Hacer Alptekin'in eşi Ali Alptekin ise bulunamadı. Alptekin çiftiyle Kavaklıçay'ın otomobille Demirçay Mahallesi'ndeki bir akrabalarının nişanına gittikleri, aynı araçla evlerine dönmeye çalışırken sel sularına kapıldıkları anlaşıldı.



KARA SEVDA!

Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Atakan Boyacı'nın (23) kullandığı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı. Olayın etkisiyle savrulan Boyacı, hareketsiz şekilde yerde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan tetkiklerde Boyacı'nın hayatını kaybettiğini saptadı. Motosikleti kullanmayı çok seven Boyacı'nın aracını önceki gün satın aldığı anlaşıldı.

CANAVAR EVLAT

Mersin Çamlıyayla'da Korucak Mahallesi Muhtarı Mevlüt Sandal (47), dün gece oğlu K.S. (17) ile kavga etti. K.S, tabancayla babasına kurşun yağdırdı. Kafasından yaralanan muhtar hayata gözlerini kapadı. K.S. ise gözaltına alındı. 1 ay önce de Sandal'ın bir kadın tarafından otomatik av tüfeğiyle vurularak yaralandığı ortaya çıktı.

ARTIK ATEŞ GİBİ

İzmir'de Prof. Dr. M.K., 14 aylık Ateş Yalap bebekte "mavi bebek" sendromu olarak da bilinen vücudun bazı bölgelerinde morluklara neden olan "siyanotik doğumsal kalp hastalığı" saptadı. Ateş bebeği ameliyatla hayata bağladı. Bir süre yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı kalan bebek, rahat şekilde nefes almaya başladı. Prof. K., "Ateş gibi oldu" dedi.

A'VUKUAT'

İstanbul'da avukat Tuğba Ş. alkol alıp bekçilere hakaret yağdırdı. Yargılandı. Ev hapsine çarptırıldı.