3 bin 400 yıllık tarihi keşif! Kazakistan’da bulundu, Türk tarihine damga vurdu!

Taldı Nehri'nin sol kıyısına hakim bir tepe üzerinde bulunan Karajartas anıt mezarı, Karaganda Üniversitesi Sarı Arka Arkeoloji Heyeti tarafından gerçekleştirilen toplam 4 kazı sezonu boyunca incelendi. Bu önemli keşifle ilgili ilk değerlendirmelerde bulunan Dr. Aibar Kassenali, yapılan karbon 14 analizlerinin sonuçlarına göre, piramit yapısının Milattan Önce (M.Ö) 14 ile 12. yüzyıllar arasına tarihlendiğini belirtti.

Kazakistan'ın Karaganda şehrinde gerçekleşen heyecan verici bir keşif, Türk tarihini büyük ölçüde etkileyebilecek bir potansiyele sahip. İskit-Saka ve erken dönemine ait olduğuna inanılan bir piramit, bu bölgede ortaya çıkarıldı. Bu bulgu, tarihçiler ve arkeologlar arasında büyük heyecan yarattı.

"Piramit Begazı Dandibay dönemine ait"

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Müzesi'nden Dr. Aibar Kassenali, bu tarihlendirmenin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Bölgede tespit edilen birden fazla piramidal basamaklı anıt mezarların varlığı, Sarı Arka bozkırları içerisinde yer alan Taldı Nehir vadisinin, Bronz Çağı'nda Andronovo topluluklarınca Mısır'daki Nil Vadisi gibi büyük liderlerinin gömüldüğü krallar vadisi olarak kullanıldığını gösteriyor."

Dr. Aibar Kassenali, mezar odasındaki bulgular incelendiğinde, bozkır piramidinin Andronovo döneminde Kazak bozkırlarına hükmeden yerel bir hükümdar adına yaptırılmış olabileceğini söyledi: