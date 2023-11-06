PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

3 bin 400 yıllık tarihi keşif! Kazakistan'da bulundu, Türk tarihine damga vurdu!

Kazakistan'da Türk tarihini önemli ölçüde etkileyebilecek bir keşfe imza atıldı. Karaganda'da gerçekleşen bu keşifte, İskit-Saka ve onun erken dönemine ait bir piramit ortaya çıkarıldı. Uzmanlar, Karajartas anıt mezarının, Andronovo döneminin son evresine ait olan Begazı Dandibay dönemine ait bir hükümdara ait olduğunu belirtiyorlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:20 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:20
3 bin 400 yıllık tarihi keşif! Kazakistan’da bulundu, Türk tarihine damga vurdu!

Taldı Nehri'nin sol kıyısına hakim bir tepe üzerinde bulunan Karajartas anıt mezarı, Karaganda Üniversitesi Sarı Arka Arkeoloji Heyeti tarafından gerçekleştirilen toplam 4 kazı sezonu boyunca incelendi. Bu önemli keşifle ilgili ilk değerlendirmelerde bulunan Dr. Aibar Kassenali, yapılan karbon 14 analizlerinin sonuçlarına göre, piramit yapısının Milattan Önce (M.Ö) 14 ile 12. yüzyıllar arasına tarihlendiğini belirtti.

Kazakistan'ın Karaganda şehrinde gerçekleşen heyecan verici bir keşif, Türk tarihini büyük ölçüde etkileyebilecek bir potansiyele sahip. İskit-Saka ve erken dönemine ait olduğuna inanılan bir piramit, bu bölgede ortaya çıkarıldı. Bu bulgu, tarihçiler ve arkeologlar arasında büyük heyecan yarattı.

"Piramit Begazı Dandibay dönemine ait"

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Müzesi'nden Dr. Aibar Kassenali, bu tarihlendirmenin ne anlama geldiğini şu sözlerle anlattı:

"Bölgede tespit edilen birden fazla piramidal basamaklı anıt mezarların varlığı, Sarı Arka bozkırları içerisinde yer alan Taldı Nehir vadisinin, Bronz Çağı'nda Andronovo topluluklarınca Mısır'daki Nil Vadisi gibi büyük liderlerinin gömüldüğü krallar vadisi olarak kullanıldığını gösteriyor."

Dr. Aibar Kassenali, mezar odasındaki bulgular incelendiğinde, bozkır piramidinin Andronovo döneminde Kazak bozkırlarına hükmeden yerel bir hükümdar adına yaptırılmış olabileceğini söyledi:

"Özellikle mezar alanında tespit edilen keramik kabın çark kullanılmadan imal edilen ve baskı yöntemiyle bezendirilmiş motif üslubunun Andronovo döneminin son evresini oluşturan Begazı Dandibay dönemine ait olduğunu gösteriyor."

Dr. Aibar Kassenali, Karajartas piramidinde bulunan kesme taşlar ve anıt mezarın boyutuna bakıldığında Bronz Çağı'nda ve bozkır gibi oldukça kurak bir bölgede böylesine devasa bir yapının inşa edilmiş olmasının, Begazı Dandibay topluluklarının ulaşmış olduğu yüksek sanat anlayışı ve zengin ruhani inanışın göstergesi olduğunu vurguladı.

Tarihi kaynaklarda halkın üçgen bir mezar inşa ettikleri yer alıyor

Dr. Serhan Çınar, İskit-Saka ve onun erken dönemini oluşturan Begazı Dandibay topluluklarındaki piramidal mezar yapıları hakkında antik dönem tarihi kaynaklarında da bilgiler bulunduğunu söyledi:

"Kniduslu Ctesias ve Sicilyalı Diodoros'un İskit-Med savaşlarını anlattıkları tarihi pasajlarında, Saka'ların başında Zarina adında bir kraliçelerinin olduğu ve onun komşu halklarla giriştiği seferler sonucu, ülkesini medeni hale getirerek birkaç şehirler kurduğu; halkının ise onun ölümünün ardından topraklarındaki en büyük mezar olan üçgen bir mezar inşa ettiklerini aktarılıyor."

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
Vakıf Katılım
SON DAKİKA