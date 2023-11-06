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Dilan Polat ağlaya ağlaya cezaevine girdi! Enerci'nin yerini suçsuzum, feryadı aldı

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla itham edilen Dilan ve Engin Polat çifti, MASAK'ın da devreye girmesiyle beraber inceleme altına alınarak çift ve beraberindeki yakınları gözaltına alınmıştı. Polatlar soruşturmasında, 12 kişi hapse gönderildi. Dilan Polat duruşmada kendinden geçti. “Suçsuzum” diye ağlayarak hakimi etkilemek istedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Kasım 2023 Güncelleme 06 Kasım 2023, 07:01
Dilan Polat ağlaya ağlaya cezaevine girdi! Enerci’nin yerini suçsuzum, feryadı aldı

İstanbul'da lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti.

18 şüpheli, önceki gün hastane kontrollerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne gönderildi. İfadeleri 3 farklı Cumhuriyet savcısı alırken, Dilan Polat'ın ifadesinde emniyette söylediklerini tekrar ettiği öğrenildi.

Polat, savcı odasında 5 dakika kalırken suçlamaları reddeden eşi Engin Polat ise 20 dakika kadar ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen şüphelilerin sevk yazısında çarpıcı bilgilere yer verildi.

SORGULARI 10 SAAT SÜRDÜ
Avukat Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda toplam 322 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen gün boyu yemek yemeyi reddettiği öğrenilen Dilan Polat'ın sorgu sırasında fenalaşarak bayıldığı öğrenildi. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 saat süren sorgularının ardından Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu, Can Doğu, Kürşat Polat ve Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli, hapse gönderildi.
SEDA NUR GÜNAYDIN

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