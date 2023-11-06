Bakan Uraloğlu açıkladı! Bolu Dağı tünelinde çalışmalar tamamlandı... Yeniden açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirterek, "Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmıştır" dedi.