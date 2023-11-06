PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

2024'ün en fakir burçları açıklandı! Onlar için 'Cep delik cepken delik' dendi! Hayatlarının en zor yılı olacak!

2024 yılında finansal olarak sıkıntı yaşayabilecek burçlar açıklandı. Astrologların açıklamalarına göre özellikle 2 burcu işaret etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 12:39 Güncelleme 06 Kasım 2023, 12:41
2024’ün en fakir burçları açıklandı! Onlar için ’Cep delik cepken delik’ dendi! Hayatlarının en zor yılı olacak!

2024 yılı yaklaşırken yeni yılın en zengin ve engin fakir burçları belli oldu. Önümüzdeki sene İkizler, Yay, Başak, Balık burçları devranı döndürecek. Şans kapısını aralayacak bu burçlar finansal anlamda turnayı gözünden vuracak. Peki en şanssız burçlar hangileri?

2024'TE FİNANSAL OLARAK SIKINTI YAŞAYABİLECEK BURÇLAR

Özellikle Başaklar ve Balıklar şu dönem finansal olarak biraz zorlanıyorlar.

Kariyer ve aile içi ilişkileriyle alakalı sınanış döneminden geçiyorlar. O yüzden sabırlı olurlarsa önümüzdeki sene Haziran ayı itibariyle şansları ve fırsatlarla dolu bir süreç başlayacak.

Astrologlar ''Bu kadar bekliyorlar, bekliyorlar, sabrın sonunu görecekler.'' dedi.

2024 YILINDA MURADINA ERİP EVLENECEK 3 BURÇ!

BOĞA BURCU

ASLAN BURCU

BALIK BURCU

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı Blinken’ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
İsrail’den Gazze’de soykırım! 4 bini çocuk 10 bin şehit: Elektriği kestiler yetmedi! Güneş panellerini vurdular | Ürdün’den ’savaş’ açıklaması
KULİSLER PATLADI | Tavşan aday Özgür Özel’i koltuğa oturtan Ekrem İmamoğlu 2028 cumhurbaşkanlığı seçimleri için el ovuşturuyor
SON DAKİKA