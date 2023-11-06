2024’ün en fakir burçları açıklandı! Onlar için ’Cep delik cepken delik’ dendi! Hayatlarının en zor yılı olacak!

2024 yılı yaklaşırken yeni yılın en zengin ve engin fakir burçları belli oldu. Önümüzdeki sene İkizler, Yay, Başak, Balık burçları devranı döndürecek. Şans kapısını aralayacak bu burçlar finansal anlamda turnayı gözünden vuracak. Peki en şanssız burçlar hangileri?

2024'TE FİNANSAL OLARAK SIKINTI YAŞAYABİLECEK BURÇLAR Özellikle Başaklar ve Balıklar şu dönem finansal olarak biraz zorlanıyorlar.