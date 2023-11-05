Bursa’da katliam evi: Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Bursa Mustafakemalpaşa'da hayvancılıkla uğraşan Samet Özdemir (34), eşi Zeynep Özdemir'e (28) sürekli şiddet uyguladı.
Bursa Mustafakemalpaşa'da hayvancılıkla uğraşan Samet Özdemir (34), eşi Zeynep Özdemir'e (28) sürekli şiddet uyguladı.
Talihsiz kadın, uzaklaştırma kararı aldırmakta karar kıldı. Çocukları Metehan (9) ve Batuhan'la (4) birlikte yaşamaya başladı. Uzaklaştırma kararı süresi dün tamamlandı.
01.00 sıralarında eve gelen Samet Özdemir, eşiyle tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Tabancayla önce iki oğluna, daha sonra da eşine kurşun yağdırdı. En sonunda da kendisine sıktı.
Aile fertleri, kanlar içinde yere yığıldı. Sabah eve gelen Zeynep Özdemir'in annesi, kızı, damadı ve iki torununu görünce şok yaşadı. Yardım çığlığı attı. Ancak kurtulan olmadı.