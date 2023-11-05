Bursa’da katliam evi: Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

01.00 sıralarında eve gelen Samet Özdemir, eşiyle tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Tabancayla önce iki oğluna, daha sonra da eşine kurşun yağdırdı. En sonunda da kendisine sıktı.

Aile fertleri, kanlar içinde yere yığıldı. Sabah eve gelen Zeynep Özdemir'in annesi, kızı, damadı ve iki torununu görünce şok yaşadı. Yardım çığlığı attı. Ancak kurtulan olmadı.