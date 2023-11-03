Net tarih verildi! Türkiye’ye El Nino kışı alarmı! Uzmanlar açıkladı! İstanbul o gün beyaza bürünecek

El Nino'nun Türkiye'de yol açtığı kavurucu sıcaklıklardan sonra, şimdi Türkiye'nin El Nino kışına hazırlandığı bildiriliyor. Uzmanlar, El Nino etkisi altındaki kış mevsiminin kar yağışı getirebileceğini tahmin ediyorlar. Halk arasında "Kar ne zaman yağacak?" sorusu merak konusu olurken, uzmanlar bu yılın geçmiş yıllara göre daha soğuk ve yoğun kar yağışlı olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. İşte detaylar...

Dr. Bozyurt, El Nino yıllarında bazen bol yağışlı ama ılıman bir kış yaşandığını, bazen ise yine bol yağışlı ancak soğuk bir kış yaşandığını belirtiyor. Bu yıl için yapılan modeller, özellikle kasım ve sonrası için Türkiye için soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerin beklendiğini gösteriyor.