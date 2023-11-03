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Net tarih verildi! Türkiye'ye El Nino kışı alarmı! Uzmanlar açıkladı! İstanbul o gün beyaza bürünecek

Kasım ayının başlarında Türkiye'de ciddi bir soğuk hava dalgasının yaklaşması hava koşulları ve iklimle ilgilenen uzmanlar tarafından önemle belirtiliyor. İlkbahar ve yaz aylarının sıcak ve kurak geçmesinin ardından kış mevsimine yaklaşırken meteorolojik uyarılar peş peşe sıralandı. Özellikle uzmanlar kış için uyarılarda bulunarak birçok il için tarih verdi. İşte İstanbul başta olmak üzere kış aylarının başlayacağı tarih...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Kasım 2023, 16:26 Güncelleme 03 Kasım 2023, 16:26
Net tarih verildi! Türkiye’ye El Nino kışı alarmı! Uzmanlar açıkladı! İstanbul o gün beyaza bürünecek

El Nino'nun Türkiye'de yol açtığı kavurucu sıcaklıklardan sonra, şimdi Türkiye'nin El Nino kışına hazırlandığı bildiriliyor. Uzmanlar, El Nino etkisi altındaki kış mevsiminin kar yağışı getirebileceğini tahmin ediyorlar. Halk arasında "Kar ne zaman yağacak?" sorusu merak konusu olurken, uzmanlar bu yılın geçmiş yıllara göre daha soğuk ve yoğun kar yağışlı olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. İşte detaylar...

BU KIŞ EL NİNO GELİYOR!

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, El Nino etkisi altındaki yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını belirtiyor.

Dr. Bozyurt, El Nino yıllarında bazen bol yağışlı ama ılıman bir kış yaşandığını, bazen ise yine bol yağışlı ancak soğuk bir kış yaşandığını belirtiyor. Bu yıl için yapılan modeller, özellikle kasım ve sonrası için Türkiye için soğuk ve yoğun kar yağışlı günlerin beklendiğini gösteriyor.

7-10 KASIMDA BAŞLAYACAK!

Dr. Bozyurt, 7-10 Kasım arasında Türkiye'de çok ciddi bir soğuk hava kütlesi beklediğini ve bu soğuk hava sisteminin kar yağışı getirebileceğini açıklıyor. Ardından ise yoğun yağışların Aralık ayından itibaren beklediğini ifade ediyor.

Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışlarının olasılık dahilinde olduğunu belirtiyor.

Ancak İstanbul ve çevresinde Aralık ayına kadar çok fazla yağış beklenmiyor. Aralıktan itibaren yoğun yağışlar beklendiğini ifade ediyor.

Ayrıca karın su tutma kapasitesinin yüksek olduğunu, kar erimelerinin su kaynaklarına katkı sağladığını ve toprak verimliliğini artırdığını belirtiyor.

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