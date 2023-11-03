Dilan-Engin Polat’ın Ferrari’si emniyette! Operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Kara para aklamaktan gözaltına alınan Dilan Polat, polisten göz altı vitamini istedi. Sosyal medyada hava attığı lüks araçları ise birer birer Emniyet'e çekildi. Abartılı tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Polat, sorguda da şova devam etti. Polise, "İlaçlarımı almam lazım" dedi. "Hangileri?" diye sorulunca da "Burası cildime iyi gelmedi! Vitamine ihtiyacım var" cevabını verdi. Bu arada çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da sorgulanmak üzere Emniyet'e getirildi. Ev ve iş yerlerindeki otomobilleri de Vatan Caddesi Yerleşkesi'nin bahçesine çekildi. Sorgunun, 4 gün süreceği öğrenildi.