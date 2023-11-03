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Dilan-Engin Polat'ın Ferrari'si emniyette! Operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Kara para soruşturmasında gözaltına alınan Dilan Polat, polisten gözaltı kremlerini istedi! Önünde poz verdiği milyonlarca TL’lik araçları ise dün Emniyet’e çekildi!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Kasım 2023 Güncelleme 03 Kasım 2023, 06:59
Dilan-Engin Polat’ın Ferrari’si emniyette! Operasyonunda yeni detaylar: Lüks araçlara el konuldu

Kara para aklamaktan gözaltına alınan Dilan Polat, polisten göz altı vitamini istedi. Sosyal medyada hava attığı lüks araçları ise birer birer Emniyet'e çekildi. Abartılı tavırlarıyla dikkat çeken Dilan Polat, sorguda da şova devam etti. Polise, "İlaçlarımı almam lazım" dedi. "Hangileri?" diye sorulunca da "Burası cildime iyi gelmedi! Vitamine ihtiyacım var" cevabını verdi. Bu arada çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da sorgulanmak üzere Emniyet'e getirildi. Ev ve iş yerlerindeki otomobilleri de Vatan Caddesi Yerleşkesi'nin bahçesine çekildi. Sorgunun, 4 gün süreceği öğrenildi.

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Gözaltına alınan Polat çifti, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kara paradan çeteye kadar çok sayıda suç yöneltilen Dilan Polat'ın polislerden gözaltları ve cildi için vitamin ilaçları ve 'kolajen' takviyesi talep ettiği iddia edildi.

Şüphelilerin, 4 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Polat çiftinin sorgusu sürerken Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle savcılık kararıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Son yapılan operasyonlarda çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya'nın da gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklendi.

Milyonlarca TL değerindeki 3 araç, sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine çekildi. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla gözaltına alınan Dilan-Engin Polat çiftinin sorgusu çok yönlü olarak sürüyor.

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