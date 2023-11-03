7 aydır süren davada vicdanlar yaralandı! Gabonlu üniversite öğrencisi Dina’dan haber var...

Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. serbest bırakıldı; 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen Dursun Acar ise 4'üncüsünde tutuklandı.

Olay günü Dina'nın apartmanın boşluğunda birileriyle tartıştığı ve görgü tanığının 'polisi aradım' demesi üzerine seslerin kesildiğine iddianamede yer verilirken, Dina'nın apartmanın duvarından atlayarak kaçtığı ancak kimsenin takip etmediği belirtildi.

ÇIĞLIK ATTI, KAÇTI

Genç kızın kaçarken sokakta isteyerek Dursun Acar'ın aracına bindiği iddianamede belirtilirken, Acar'ın ise kızın eli ve yüzünde kanlar olduğunu, Türkçe bilmediğini ancak 'hastane' dediği için aracına aldığını söylediği aktarıldı.

Ancak 17 yaşında öldürülen Dina'nın avukatları, iddianameyi kabul etmediklerini açıkladı: Birçok karartma var. Dina'nın apartmanın bodrum katında, tanık anlatımına göre çığlık atarak kurtulmaya çalıştığı, erkeğin veya erkeklerin kim olduğu aydınlatılmadı.

Nihayetinde Dursun Acar'ın arabasına binmesini gerektirecek düzeyde ne yaşandığının aydınlatılması şart."