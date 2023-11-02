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O hastalık annesinin ölümüne neden olmuştu! Mucize çocuk Cengiz Köksal yıllar sonra doktor oldu, o hastalığa çare buldu

Annesi, ölümü göze alıp onu doğurdu. O mucize çocuk da okudu, doktor oldu. Biricik anasını ondan alan hastalığa çare buldu. Ve adını, dünyaya duyurdu: Prof. Dr. Cengiz Köksal...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Kasım 2023 Güncelleme 02 Kasım 2023, 07:01
O hastalık annesinin ölümüne neden olmuştu! Mucize çocuk Cengiz Köksal yıllar sonra doktor oldu, o hastalığa çare buldu

Neriman Köksal, kalp hastasıydı. 4. evladına hamile kaldı. Doktorlar, "Doğurma, ölürsün" diye çıkıştı. Ama O, "Rüyamda gördüm, bu çocuk doktor olacak" diyerek hayatını hiçe saydı. Doğum yaptı. Oğluna da Cengiz adını taktı.

İşte o çocuk, büyüyüp Tıp'ı kazandı. Ama henüz öğrenciyken annesi aramızdan ayrıldı. Cengiz Köksal da kendini kalp hastalarına adadı. Kişinin dokusundan kapakçık yaptı! Binlerce hayat kurtardı. Literatüre girmeyi başardı!

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