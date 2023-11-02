O hastalık annesinin ölümüne neden olmuştu! Mucize çocuk Cengiz Köksal yıllar sonra doktor oldu, o hastalığa çare buldu

Neriman Köksal, kalp hastasıydı. 4. evladına hamile kaldı. Doktorlar, "Doğurma, ölürsün" diye çıkıştı. Ama O, "Rüyamda gördüm, bu çocuk doktor olacak" diyerek hayatını hiçe saydı. Doğum yaptı. Oğluna da Cengiz adını taktı.