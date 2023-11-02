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İstanbul'da yağmur etkisini gösterdi! Yollar yine kilitlendi

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB Trafik Yoğunluk Haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 90'lara dayandı.

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Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 18:03 Güncelleme 02 Kasım 2023, 18:37
İstanbul’da yağmur etkisini gösterdi! Yollar yine kilitlendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere 11 il için yaptığı sağanak uyarısının ardından İstanbul'da yağış etkisini gösterdi.

TRAFİK KİLİTLENDİ
İş çıkış saatine doğru yağışın şiddetini artırmasıyla Esenyurt D-100 Büyükçekmece istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşlar otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

D-100 DURMA NOKTASINA GELDİ
Silivri'de de akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle D-100 karayolu ile ilçe merkezinde trafik durma noktasına geldi.

Vatandaşlar yağmurun dinmesini durak ve bina girişlerine sığınarak bekledi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
Etkili yağış nedeniyle bazı sokaklar göle döndü.

TOPLU ULAŞIMDA YOĞUNLUK
Kentte toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşanıyor. Bazı tramvay, otobüs ve metrobüs ulaşım noktalarında kalabalıklar oluştuğu görülüyor.

İETT OTOBÜSÜ KAZA YAPIP YOLU KAPATTI
Öte yandan Kazalarla gündemden düşmeyen İETT otobüsleri yine kazaya karıştı. Küçükçekmece'de bariyerlere çarparak yolu kapatan İETT otobüsü trafiğin aksamasına neden oldu.

Sağanağın etkisiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan otobüs, bariyerlere çarparak yolu tamamen kapattı.

Kaza dolayısıyla trafikte aksama yaşandı.

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