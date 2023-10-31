Amerikan rüyası! Vuslat Sabancı, New York’ta 3 kez estetik operasyon geçirdi...

Tedavisinin ardından taburcu olan Ali Sabancı 'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, yüzünden yaralandığı kaza sonrası evinde istirahate çekilmişti. Geçtiğimiz haftalarda New York 'a giden Vuslat Doğan Sabancı, burada 3 kez ameliyat oldu.







Yaralarının iyileşmesinden sonra Vuslat Sabancı'nın bir kez daha bıçak altına yatacağı iddia edildi. Türkiye'ye dönüş tarihinin ise henüz net olmadığına dikkat çekildi. Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan da, kızının bu zorlu süreçte yanından ayrılmadığı öğrenildi.



Vuslat Doğan Sabancı'nın yanında annesi Sema Doğan'ın da bulunduğu belirtildi.



Ali Sabancı'nın tedavisinin ise İstanbul'da devam ettiği belirtildi.

