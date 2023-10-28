Yürek yakan dram: Çocukluk hayaliydi şimdi aynaya bakamıyor! Liseli genç kızın hayatını karartan olay

Antalya'da liseli B.H. (17), otomobillere ilgi duymaya başladı. Küçük yaşlardan itibaren sanayi sitesine gidip çalıştı. Merakını mesleğe dönüştürmek için Muratpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim aldı.
Antalya'da liseli B.H. (17), otomobillere ilgi duymaya başladı. Küçük yaşlardan itibaren sanayi sitesine gidip çalıştı. Merakını mesleğe dönüştürmek için Muratpaşa Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim aldı.
Son sınıfta bir araç servisinde işe başladı. 4 ay önce çalıştığı oto servisinde ustası ile yakıt deposu şamandırasını değiştirmeye çalıştı. Bu sırada verilen elektrik, otomobildeki benzin buharını parlattı. Aracın içinde olan H., alevler arasında kaldı.
Vücudunun büyük bölümü yandı. İyileşmek için 15 ameliyat olan genç kız, tedavisinin ardından sanayiye dönerek işini yapmak istediğini anlattı. Hatmorioğlu, "İnsan mesleği olunca vazgeçemiyor. Kadın olduğum için bu konuyla alakalı çok yargılandım" ifadesini kullandı.
DİK'CARD'!
ABD'nin Maine eyaletinde 22 kişiyi öldüren, 60'tan fazla kişiyi de yaralayan Robert Card, olayın üzerinden neredeyse iki gün geçmesine rağmen hala yakalanamadı. FBI, "Kanada'ya kaçtı" iddialarının bir aldatmaca olabileceği konusunda uyarı yaptı. Bu arada Maine kentinde tedbirler artırıldı. Bölgeye 3 bin asker takviyesi yapıldı. Ayrıca okullar tatil edilirken, birçok restoran da kapatıldı.
ARAMALARA GİZEMLİ SON
Balıkesir'de ekonomist Korhan Berzeg (83), tatil için gittiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeği ile ayrıldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Berzeg, 325 kilometrekarede arandı ancak bir sonuç alınamadı. Ve Berzeg'i arama çalışmaları, 130. günde sonlandırıldı. Bir yetkili, "Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.
SABIKALI ASANSÖR
Aydın Efeler'deki Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda önceki gece iddiaya göre fazla yük binince asansör arıza yaptı. Üniversiteli Z.E. (22), paniğe kapıldı. Dışarı çıkmaya çalışınca duvarla asansör arasına sıkıştı. Kurtarılamadı. Yurt müdürü açığa alındı. Z. gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan 16 gün önce B Blok'taki asansörün de -1'e düştüğü ortaya çıktı. Asansörün bakımını yapan firmanın yetkilisi M.B. gözaltına alındı.
CEYHAN TORLAK
1.3 MİLYON DEVRETTİ
10 bilen çıkmayınca bir milyon 340 bin lira devretti. 9 bilenler 14 bin 80'er, 8 bilenler 696'şar, 7 bilenler 120'şer, 6 bilenler 20'şer, hiçbir numarayı bilemeyenler 17'şer lira alacak.
'YAS' GÜNÜ
Adana'da Yaşar Ergül, eşi Seda'yı kurşun yağmuruna tutup katletti. Bir gün önce ise karısının yaş gününü kutladığı öğrenildi.