Yürek yakan dram: Çocukluk hayaliydi şimdi aynaya bakamıyor! Liseli genç kızın hayatını karartan olay





ARAMALARA GİZEMLİ SON

Balıkesir'de ekonomist Korhan Berzeg (83), tatil için gittiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeği ile ayrıldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Berzeg, 325 kilometrekarede arandı ancak bir sonuç alınamadı. Ve Berzeg'i arama çalışmaları, 130. günde sonlandırıldı. Bir yetkili, "Burada, gizemli bir durum var. Bunu aydınlatmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.