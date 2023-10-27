Başa dolar takma devri sona erdi! Dilan Engin Polat çiftinin 15 iş yerine operasyon: Her yer didik didik arandı...

'KENDİSİ BURADA YOK' Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.

Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı vurgulandı.

İstanbul Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğunu belirten Kaya şu ifadeleri kullandı: Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Bu arada soruşturmanın daha derinleşebileceği kaybediliyor.