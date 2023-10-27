Başa dolar takma devri sona erdi! Dilan Engin Polat çiftinin 15 iş yerine operasyon: Her yer didik didik arandı...

Dilan Polat... Doğum fotoğrafçısı olarak iş hayatına atıldı! Çok kısa sürede servet yaptı. Eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı hediyeler, tatiller ve eğlenceler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun dikkatinden kaçmadı.
Dilan Polat... Doğum fotoğrafçısı olarak iş hayatına atıldı! Çok kısa sürede servet yaptı. Eşi Engin Polat'ın kendisine aldığı hediyeler, tatiller ve eğlenceler Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun dikkatinden kaçmadı.
İddiaların ardından MASAK çiftin mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı. Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı alındı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ederken dün sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.
'KENDİSİ BURADA YOK'
Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı.
Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı vurgulandı.
İstanbul Ataşehir'deki polikinliğinde polisin arama çalışmaları sırasında avukatı Vahit Kaya basın mensuplarına açıklama yaptı. 130 şubenin bulunduğunu belirten Kaya şu ifadeleri kullandı: Kendisi burada değil tabii ki yani, burası iş yeri. Bu arada soruşturmanın daha derinleşebileceği kaybediliyor.