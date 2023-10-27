Dermatoloji uzmanı uyardı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

Uyuz hastalığına yakalanan bireylerin en önemli belirtisi kaşıntıdır. Bu kaşıntı, zaman içinde şiddetlenir ve özellikle gece uykuda ve sıcak ortamlarda daha fazla artıyor.

Aile içinde veya yakın temas halinde bulunan kişilerde benzer şekilde kaşıntının görülmesi uyarıcı olabilir. Ayrıca, el bilekleri ve parmak aralarında su kabarcıkları şeklinde belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Genital bölge, karın ve göğüs bölgelerinde kaşıntının artması da bir dikkat çeken bir özelliktir. Uzmanlar, bu belirtileri taşıyan herkesin bir dermatolog veya aile hekimi ile iletişime geçmesini öneriyor.

Uyuz vakalarının arttığı bu dönemde, kişisel hijyen ve temizlik önlemlerine dikkat etmek, paylaşılan kıyafetlerden ve yatak örtülerinden kaçınmak önemli. Sağlığınızı korumak ve yayılmasını önlemek için uzmanların önerilerine dikkat etmek büyük bir önem taşıyor.