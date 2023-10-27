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Dermatoloji uzmanı uyardı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

Son zamanlarda uyuz hastalığı vakalarında ciddi bir artış yaşandığı konusunda deri hastalık uzmanları uyarıda bulunuyor. Uyuz büyük oranda birebir insan temasıyla bulaşan bir deri hastalığı olup ortak paylaşımlı kıyafetler, çarşaflar veya mağazalarda denenen kıyafetler aracılığıyla da bulaşma riski taşıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar uyuzdan korunma yöntemleri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla önemli bilgiler paylaştı.

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 16:54 Güncelleme 27 Ekim 2023, 16:54
Dermatoloji uzmanı uyardı! Sakın mağazada kıyafet denemeyin

Uzmanlara göre uyuz hastalığı parazitsel bir hastalık olup, bulaşma şekli en sık olarak birebir insan temasıyla gerçekleşiyor. Ortalama olarak kabul edilen süre, yaklaşık 15-20 dakika yakın temas gerektiriyor. Ancak hastalığın bulaşmasında kıyafetlerin veya çarşafların rolü de göz ardı edilmemeli. Uzmanlar bu yolla bulaşma ihtimalinin daha düşük olduğunu, ancak dikkatli olmanın her zaman önemli olduğunu vurguluyor.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar mağazalarda denenen kıyafetler yoluyla bile uyuz hastalığının bulaşma olasılığına dikkat çekiyorlar. Ancak bu tür bulaşmanın, doğrudan insan teması kadar etkili olmadığını belirtiyor.

Ortalama olarak uyuzun bulaşma şansının yaklaşık 15-20 dakika yakın temas sonucunda arttığını açıklıyorlar. Bu temas, el ele tutuşmak veya aynı yatakta uyumak gibi durumları içerebiliyor.

KAŞINTI EN BELİRGİN BELİRTİ

Uyuz hastalığına yakalanan bireylerin en önemli belirtisi kaşıntıdır. Bu kaşıntı, zaman içinde şiddetlenir ve özellikle gece uykuda ve sıcak ortamlarda daha fazla artıyor.

Aile içinde veya yakın temas halinde bulunan kişilerde benzer şekilde kaşıntının görülmesi uyarıcı olabilir. Ayrıca, el bilekleri ve parmak aralarında su kabarcıkları şeklinde belirtiler ortaya çıkabiliyor.

Genital bölge, karın ve göğüs bölgelerinde kaşıntının artması da bir dikkat çeken bir özelliktir. Uzmanlar, bu belirtileri taşıyan herkesin bir dermatolog veya aile hekimi ile iletişime geçmesini öneriyor.

Uyuz vakalarının arttığı bu dönemde, kişisel hijyen ve temizlik önlemlerine dikkat etmek, paylaşılan kıyafetlerden ve yatak örtülerinden kaçınmak önemli. Sağlığınızı korumak ve yayılmasını önlemek için uzmanların önerilerine dikkat etmek büyük bir önem taşıyor.

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