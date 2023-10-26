Ehliyetini yenilemek için gittiği hastanede sessiz beyin kanaması geçirdiğini öğrendi!

İzmır'de, mevcut ehliyetini yenilemek için aile hekimine giden İnşaat Yüksek Mühendisi Ayhan Sönmez (76), muayene sırasında dengesizlik durumunun tespit edilmesi üzerine, doktoru tarafından nöroloji bölümüne yönlendirildi.
İzmır'de, mevcut ehliyetini yenilemek için aile hekimine giden İnşaat Yüksek Mühendisi Ayhan Sönmez (76), muayene sırasında dengesizlik durumunun tespit edilmesi üzerine, doktoru tarafından nöroloji bölümüne yönlendirildi.
Nöroloji bölümünde yapılan tetkikler sonucu, halk arasında 'sessiz beyin kanaması' olarak bilinen Kronik Subdural Hematom geçirdiğini öğrenen Sönmez, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay tarafından ameliyata alındı. Ameliyatı başarıyla gerçekleşen Ayhan Sönmez, sağlığına kavuştu. Sönmez, "Muayenenin ardından doktor beni nörolojiye yönlendirdi. Ben ısrarla 'alt tarafı bir ehliyet vereceksiniz, bu kadar sıkıntıya gerek var mı?' dedim; ama ısrarcı oldular. şimdi yaşıyorum" dedi.
SESSİZ BEYİN KANAMASI NEDİR?
DOÇ. Dr. Ali Akay, "Bu sessiz kanamaları hasta çok fark etmez. Özellikle belli bir yaşın üstünde kan sulandırıcı kullanan hastalarda olur. Yavaş yavaş büyüyerek sonrasında fark edilmezse felçlere, kalıcı problemlere ve hatta ölüme bile sebep olabilecek bir kanamadır" dedi.