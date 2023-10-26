Ehliyetini yenilemek için gittiği hastanede sessiz beyin kanaması geçirdiğini öğrendi!

Nöroloji bölümünde yapılan tetkikler sonucu, halk arasında 'sessiz beyin kanaması' olarak bilinen Kronik Subdural Hematom geçirdiğini öğrenen Sönmez, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay tarafından ameliyata alındı. Ameliyatı başarıyla gerçekleşen Ayhan Sönmez, sağlığına kavuştu. Sönmez, "Muayenenin ardından doktor beni nörolojiye yönlendirdi. Ben ısrarla 'alt tarafı bir ehliyet vereceksiniz, bu kadar sıkıntıya gerek var mı?' dedim; ama ısrarcı oldular. şimdi yaşıyorum" dedi.