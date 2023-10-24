2023-2024 kış lastiği fiyatları! Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği zorunluluk tarihi ve cezası...

Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Özellikle kışlık lastik fiyatları merak konusu oldu. İşte detaylar...
Trafikte olan sürücüler olası bir buzlanma ve donmaya karşı önlem almak için kış lastiği araştırmalarına başladı. Özellikle kışlık lastik fiyatları merak konusu oldu. İşte detaylar...
KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.
KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI 2023
Dayton 205/55R16 DW510E 91H Kış Lastiği 2023 Üretim - 1.270 TL
Goodyear 205/55 R16 91h Ultragrip 8 Ms Kış Lastiği 2022 Üretim - 1.630 TL
Lassa 175/65r14 82T M+S (SFM) 69db Snoways4 - 1.300 TL
Petlas 205/55 R16 TL 91H SNOWMASTER 2 Petlas Yeni Desen Kış Lastiği 2023 Üretim - 1.545 TL
Goodyear 205/55 R16 91h Ultragrip Ug 8 Kış Lastiği 2023 Üretim - 1.850 TL
Bridgestone 215/55R17 LM005 98V XL M+S SFM 2023 Tarihli Kış Lastiği - 3.500 TL
Petlas 175/70 R13 82T Snowmaster 2 Oto Kış Lastiği (Üretim Yılı: 2023) - 1.019,90 TL
Petlas 185/65 R14 TL 86T SNOWMASTER 2 Petlas Yeni Desen Kış Lastiği 2023 Üretim - 1.194 TL
Bridgestone 215/65R16 Blizzak LM005 98H M+S SFM 2023 Tarihli 4*4 SUV Kış Lastiği - 2.750 TL
Petlas 205/55 R16 TL 91T GLACIER W661 Petlas - 1.590 TL
Petlas 185/65 R15 TL 88H SNOWMASTER 2 2023 Kış Lastiği - 1.204,90 TL
Lassa 205/55R17 Snoways3 95V XL M+S SFM 2023 Tarihli Kış Lastiği - 2.995 TL
Unutmayın ki fiyatlar zamanla değişebilir ve mağaza veya satıcıya bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir.
KIŞ LASTİĞİ CEZASI NE KADAR?
Türkiye'nin tüm illerinde geçerli olan uygulamaya uymayanlara cezai yaptırım uygulanmaktadır. Yeniden değerleme oranı dikkate alınarak kış lastiği zorunluluğu cezası, 2023 yılı itibariyle güncellenerek 1.152 TL olarak belirlenmiştir.
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor. Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.