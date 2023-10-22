Futbol dünyasını sarsan vurgunda yeni detaylar! Seçil Erzan hakkında verilen karar belli oldu

İstanbul'da "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişiyi 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira dolandıran bankacı Seçil Erzan hakkında 'bankacılık zimmeti' yönünden takipsizlik kararı verdi.
İstanbul'da "özel kapalı fon" sistemiyle aralarında ünlü futbolcuların bulunduğu 19 kişiyi 43 milyon 920 bin 82 dolar ve 15 milyon 625 lira dolandıran bankacı Seçil Erzan hakkında 'bankacılık zimmeti' yönünden takipsizlik kararı verdi.
Ancak Erzan'ın "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu" kapsamında ve alıkonulduğu iddiasına yönelik soruşturmaların devam ettiği bildirildi. Ayrıca Erzan'ın banka yönetiminin talebiyle Çorlu'daki evinde alıkonulup İstanbul'a getirdiklerini iddia ettiği Cenk İzgi, Ali Murat Dizdar, Şermin Tekin, Tanju Kaya ve Hakan Ateş hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın ayrılmasına karar verildi.
19 KİŞİ ŞİKAYETÇİ
Tutuklu olarak yargılanan Seçil Erzan hakkında Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 19 isimin şikayetçi olduğu bildirildi.
TERİM'DEN HİÇ PARA ALMAMIŞ
Raporda, Seçil Erzan'ın fon vaadi ile Fatih Terim'den hiç para almadığı belirtildi. Erzan'ın, Terim'in bankacılık işlemleri ile ilgilendiği ve finansal danışmanlık yaptığı kaydedildi.
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