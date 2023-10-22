28 yıllık evlilik 10 dakikada bitti! Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer yollarını ayırdı! Boşanma sebebi...

İstanbul'da sosyete ve iş dünyasında büyük yankı yapan bir boşanma davası gerçekleşti. İddiaya göre uzun süredir ayrı yaşayan Suzan Sabancı Dinçer ile Haluk Dinçer , boşanmaya karar verdi.

Yine iddiaya göre, boşanmayla ilgili gerçek neden gizlendi. Ünlü ikilinin, bu kararı aileleri ve oğulları Haluk Akay (27) ile kızları Ceyda Dinçer 'le (25) konuşarak aldığı öğrenildi.

Çiftin boşanmasına Beykoz Adliyesi'nde 10 dakika içinde karar verildi. Suzan Dinçer, ayrılık kararı ile ilgili "28 yıllık sevgi ve saygıyla dolu, renkli bir evlilik yaşantımızın ardından, iyi düşünerek, çocuklarımızla da istişare ederek bu birlikteliği sonlandırma kararı aldık" demişti.

Haluk Dinçer ise "Bundan sonraki süreçte, çekirdek ailemizin birliğini korumaya kararlıyız" sözlerini kaydetti. "İkimizin birbirine olan bağlılığını, en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" diye de ekledi.

Haluk Dinçer'in, boşanmasına rağmen Sabancı Holding Gıda ve Perakendecilik Grup Başkanı görevini sürdüreceği belirtildi.