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Acı haber! Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

Büyük Doğu Yayınları sahibi, NFKKAV Mütevelli Heyeti Başkanı; Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu 75 yaşındaki Mehmed Kısakürek vefat etti.

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Giriş Tarihi 21 Ekim 2023, 22:19 Güncelleme 21 Ekim 2023, 22:34
Acı haber! Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti.

Cenazesi 22 Ekim Pazar öğle namazını müteakiben Eyüp Sultan Camiinde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığındaki Aile Kabristanına defnedilecektir.

MEHMED KISAKÜREK KİMDİR?
Ankara Univeristesi Eğitim Bilimlari Fakültesi Eğitim Programları Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi " Avrupa Birliği Eğitim Programları ve ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kurumsal Koordinatörü " ve ECTS/DS Türk Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Mehmet Ali Kısakürek evli ve 2 çocuk sahibidir.

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