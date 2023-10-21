Acı haber! Üstat Necip Fazıl Kısakürek’in oğlu Mehmed Kısakürek vefat etti

MEHMED KISAKÜREK KİMDİR?

Ankara Univeristesi Eğitim Bilimlari Fakültesi Eğitim Programları Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. Ankara Üniversitesi " Avrupa Birliği Eğitim Programları ve ECTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Kurumsal Koordinatörü " ve ECTS/DS Türk Danışmanı olarak görev yapmaktadır. Mehmet Ali Kısakürek evli ve 2 çocuk sahibidir.

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