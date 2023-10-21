Futbol dünyasını sarsan vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı: Dolandırıcı Seçil Erzan’a zimmetten takipsizlik kararı verildi

Aralarında Fatih Terim'ın kızı Buse Terim Bahçekapılı, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Volkan Bahçekapılı ve Arda Turan'ın da olduğu 19 kişiden 45 milyon dolar toplamakla suçlanan Seçil Erzan ve 9 kişi hakkında yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Savcılık 'zimmet' suçundan Erzan ve suçsuz bulunan 9 yönetici için takipsizlik kararı verdi.

Savcılık, Erzan, Ali Yörük, Atilla Yörük ve Aslı Yörük hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' yönünde ise ayrı bir soruşturma yürütülemesine karar verdi. Takipsizlik kararının gerekçesi ise soruşturma dosyasına giren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun raporu oldu. Rapora göre, şikayetçiler Erzan'a 43 milyon 920 bin dolar ile 15 milyon 625 bin TL para verdi.