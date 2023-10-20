İstanbul’da uyuşturucunun etkisindeki maganda hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 2 polis bir bekçi ağır yaralı!

Ataşehir İnönü Mahallesi'nde bir ara sokakta bulunan park halindeki araçlara çarparak sıkışan hafriyat kamyonu sürücüsü Sezgin Açık, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan sürücü gözaltına alınmamak için elindeki jiletle bir süre polislere direndi. Polis ekipleri, tarafından etkisiz hale getirilen Sezgin Açık, yaralı olarak gözaltına alınıp hastaneye kaldırıldı.

'BİR SÜRÜ YARALI VAR YOLLARDA'

Hafriyat kamyonunun çarptığı taksi şoförünün yakını Serkan Akdoğan, "Aracımız seyir halindeyken arkadan gelen hafriyat kamyonu arkadan vurmuş ve buraya fırlatmış aracımızı. Şoförümüz yaralı ve iki yolcumuz vardı. Barikattan kaçmış ters yola girmiş, bir sürü insanın canını yakmış. Bir sürü insan var yaralı yollarda hep." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait yol çalışması yapan görevli Zeki Akkaya "Çalışma esnasında tam bizim hizamıza geldiği zaman iki arabanın arasından geçti, birini sağa birini sola attı. Siyah olan araç direkt gelip bize çarptı. Çok hızlı ve hiç durmadan geliyordu. Sonradan öğrendik ki jandarma onu kovalıyordu" şeklinde konuştu.

Öte yandan, polis olay yeri inceleme ekipleri yol üzerindeki diğer noktalarda ve yakalanan kamyonda detaylı incelemelerde bulundu. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN