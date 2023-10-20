İstanbul’da uyuşturucunun etkisindeki maganda hafriyat kamyonuyla dehşet saçtı: 2 polis bir bekçi ağır yaralı!

Olay, saat 02.00 sıralarında Anadolu Yakası'nda gerçekleşti. İddiaya göre, uyuşturucu madde etkisinde olan Sezgin Açık, Sancaktepe'de bulunan TIR garajında anne ve babasıyla tartıştıktan sonra kendilerine ait hafriyat kamyonuna binerek anne ve babasının içinde bulunduğu araca çarparak kaçmaya başladı.
Kurtköy istikametinden Maltepe sahil yoluna ilerleyen 34 FSP 614 plakalı hafriyat kamyonunu kullanan Sezgin Açık, önüne çıkan birçok araca çarparak ilerledi. Hafriyat kamyonuyla yaklaşık 30 kilometre kaçan Sezgin Açık, birçok polis denetim noktasında bulunan sivil ve polis araçlarına çarparak, Ataşehir istikametine devam etti. Yaşanan kazalarda 3 polis memuru, 1 gece bekçisi ve birçok sivil vatandaş yaralandı.
2 POLİS MEMURU VE 1 BEKÇİ AĞIR YARALANDI
Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan 2 polis memuru ve 1 bekçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri uzun süre takip ettiği hafriyat kamyonunu durdurmak için ateş açtı. Açılan ateş sonucu lastikleri patlayan kamyon kaçmaya devam etti.