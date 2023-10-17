Puzzledaki zürafayı sadece yüksek IQ’su olanlar 6 saniyede buluyor

Yukarıda paylaşılan görüntü farklı ağaçların dallarıyla görülebilen bir tabloyu tasvir ediyor. Bu resimde açıkça gizlenmiş bir zürafa bulunuyor ve 6 saniye içinde bu zürafayı bulmanız gerekiyor.

Bu test gözlem yeteneklerinizi test etmek için mükemmel bir fırsat olacak ve dikkat sürenizi artırmaya da yardımcı olacak.

Zürafayı bul optik illüzyonu da tam olarak bunu yapmayı hedefliyor. Öncelikle bir resimde bir grup ağacın dalları ve gölgeleri görüntüleniyor. Ancak bu sıradan bir resim değil. İşte burada gizlenmiş bir zürafa bulunuyor.