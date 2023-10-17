Puzzledaki zürafayı sadece yüksek IQ’su olanlar 6 saniyede buluyor

Yukarıda paylaşılan görüntü farklı ağaçların dallarıyla görülebilen bir tabloyu tasvir ediyor. Bu resimde açıkça gizlenmiş bir zürafa bulunuyor ve 6 saniye içinde bu zürafayı bulmanız gerekiyor.
Yukarıda paylaşılan görüntü farklı ağaçların dallarıyla görülebilen bir tabloyu tasvir ediyor. Bu resimde açıkça gizlenmiş bir zürafa bulunuyor ve 6 saniye içinde bu zürafayı bulmanız gerekiyor.
RESİMDEKİ ZÜRAFAYI BULABİLİR MİSİN?
Bu test gözlem yeteneklerinizi test etmek için mükemmel bir fırsat olacak ve dikkat sürenizi artırmaya da yardımcı olacak.
Zürafayı bul optik illüzyonu da tam olarak bunu yapmayı hedefliyor. Öncelikle bir resimde bir grup ağacın dalları ve gölgeleri görüntüleniyor. Ancak bu sıradan bir resim değil. İşte burada gizlenmiş bir zürafa bulunuyor.
Sadece dikkat seviyesi çok yüksek olanlar, gizli zürafayı 6 saniye içinde bulabilirler. Bu süre içinde gizli zürafayı bulmak için dikkatinizi yoğunlaştırmalısınız. Bu dikkat sürenizi ve gözlem yeteneklerinizi geliştirmek için harika bir fırsattır.
Zürafayı gördünüz mü? Acele edin, zaman tükeniyor. Peki, kaçınız zaman sınırlaması içinde zürafayı bulabildi?
Zürafayı nerede bulacağınızı merak mı ediyorsunuz? Endişelenmeyin, cevabı sizinle paylaşıyoruz. Zürafa resmin son derece sağ tarafında görülebilir, dalların dış çizgilerinden oluşur.