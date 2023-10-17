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Mardin Kızıltepe'deki nişan rezaletinde yeni gelişme! Çocuklar korumaya, anne ve babaları gözaltına alındı

Mardin'de büyük bir skandal kayıtlara geçti. Kızıltepe ilçesinde 8 ve 9 yaşlarındaki iki küçük çocupa nişan töreni yapıldı. Gelişme üzerine Valilik ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü harekete geçti. Çocuklar hakkında koruma kararı çıktı. Öte yandan nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası da gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 09:56 Güncelleme 17 Ekim 2023, 09:56
Mardin Kızıltepe’deki nişan rezaletinde yeni gelişme! Çocuklar korumaya, anne ve babaları gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI
Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.



Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.


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