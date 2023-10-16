MATERCHEF ÇAKALLI MENEMEN nasıl yapılır? Samsun’un meşhur Çakallı Menemen tarifi!

Geleneksel lezzetlerimizden menemen tarifi için araştırmalar hızlandı. Masterchef'te yer alan menemen tarifinin ardından izleyiciler arama motorlarına yöneldi. İşte Çakallı Menemeni tarifi...
Geleneksel lezzetlerimizden menemen tarifi için araştırmalar hızlandı. Masterchef'te yer alan menemen tarifinin ardından izleyiciler arama motorlarına yöneldi. İşte Çakallı Menemeni tarifi...
🍳🍅🧀 MASTERCHEF ÇAKALLI MENEMEN TARİFİ 🌶️🧈🧂
🍅 5 adet domates
🌶️ 1 adet yeşil biber
🍳 3 adet yumurta sarısı
🧈 1,5 yemek kaşığı tereyağı
🧀 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
🌶️🧂 1 tutam karabiber ve pulbiber
🧂 1 tutam tuz
YAPILIŞI
🍅 5 adet domatesi yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın, bir kenara alın.
🌶️ 1 adet yeşil biberi yıkayın ve ince ince doğrayın.
🧈 Bir tavaya 1,5 yemek kaşığı tereyağı alın, yağ eriyince içine doğranmış biberi atın, biraz kavurduktan sonra, doğranmış domatesleri ekleyin.
🍅 Eklediğiniz domatesleri kaşığın tersi ya da bir çatal yardımıyla ezerek kavurun. Domatesler suyunu çekene dek, kavurmaya devam edin.
🍳 Ardından içine 3 adet yumurta sarısını, tuz, karabiber, pul biber ve 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.
🧀 Kaşar tamamen eriyene dek karıştırın. Sıcak sıcak servis edin.
MENEMEN PÜF NOKTALARI
Eğer menemeni biberli seviyorsanız ve tadı ağzınıza gelsin istiyorsanız çok ince doğramayın. Menemene koyacağınız biberlerin çok ince doğranması, pişerken tamamen erimesine neden olabilir.
Menemeni pişirirken kapağını kapatın. Bu sayede domates, soğan ve biberler kısa sürede yumuşayacak ve sulanacaktır. Menemene en son yumurta kırmadan önce tereyağı ekleyin. Menemene ekleyeceğiniz tereyağı daha lezzetli bir tat verir.