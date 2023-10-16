MATERCHEF ÇAKALLI MENEMEN nasıl yapılır? Samsun’un meşhur Çakallı Menemen tarifi!

YAPILIŞI

🍅 5 adet domatesi yıkayın, kabuklarını soyun ve küçük küçük doğrayın, bir kenara alın.

🌶️ 1 adet yeşil biberi yıkayın ve ince ince doğrayın.

🧈 Bir tavaya 1,5 yemek kaşığı tereyağı alın, yağ eriyince içine doğranmış biberi atın, biraz kavurduktan sonra, doğranmış domatesleri ekleyin.

🍅 Eklediğiniz domatesleri kaşığın tersi ya da bir çatal yardımıyla ezerek kavurun. Domatesler suyunu çekene dek, kavurmaya devam edin.

🍳 Ardından içine 3 adet yumurta sarısını, tuz, karabiber, pul biber ve 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin.

🧀 Kaşar tamamen eriyene dek karıştırın. Sıcak sıcak servis edin.