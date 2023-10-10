MasterChef Somer Sivrioğlu'nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar'a bakın! Aşkı da Masterchef'te bulmuştu meğer...

'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yıl cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi sosyal medyanın gündeminde.
Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar sosyal medyanın gündeminde...
MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğl eski eşiyle ilgili açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sencer'den MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kayabaşı ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.