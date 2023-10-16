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Tuzda balık pişirme nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? MASTERCHEF TUZDA BALIK TARİFİ! İşte püf noktaları...

Tuzda balık pişirme nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? Soruları merak ediliyor. Tuzda balık yapımı, özellikle taze ve büyük balıklar kullanıldığında oldukça lezzetli bir yemek olabilir. İşte MasterChef tarzında tuzda balık yapımı için ayrıntılı tarifini haberimizde veriyoruz.

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Giriş Tarihi 16 Ekim 2023, 10:26 Güncelleme 16 Ekim 2023, 10:26
Tuzda balık pişirme nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? MASTERCHEF TUZDA BALIK TARİFİ! İşte püf noktaları...

Tuzda balık birçok kişinin favori lezzeti arasında yer alıyor. MasterChef'te de yarışmacılar karşısına çıkan tuzda balık yemeği püf noktaları, mazlemeleri ve tarifi en sık aratılanlar arasında yer aldı. Bu yemekte balık bir tuz kütlesinin içinde kısa sürede ve lezzetli şekilde pişiyor. Tuzda balık, deniz ürünlerini tuz ile pişirerek lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlayan geleneksel bir yöntemdir. İşte tuzda balık yapmanız için kullanabileceğiniz basit bir tarif...

MALZEMELER

🐟 2 kilo deniz levreği veya tercih ettiğiniz bir balık türü
🧂 1 tatlı kaşığı tane karabiber
🌱 1 tatlı kaşığı kişniş tohumu
🍋 1 orta boy limon
🍂 1 defne yaprağı
🌿 1/4 demet maydanoz
🧂 800 gram ince tuz
🥚 3 yumurta beyazı (1 çay kaşığı tuzla çırpılır)

YAPILIŞI

🥚 Yumurta beyazları derin bir kaseye alınarak 1 çay kaşığı tuzla çırpılır.

🧂 Yumurta beyazları kıvam aldığında tuz azar azar eklenir ve bir spatula yardımıyla karıştırılır.

🐟 Balık büütün halde yıkandıktan sonra suyu süzülür kağıt havlu ile iyice kurulanır.

🍽️ Fırın tepsisi yağlı kağıtla kapnır ve hazırlanan tuz karışımından kağıt üzerine balık uzunluğunda ince katman şeklinde yayılır. Ardından balık tuz katmanı üzerine konur.

🌿 Balığın iç kısmına maydanozlar, defne yaprağı, tane karabiber, kişniş tohumu ve ince dilimlenmiş limon yerleştirilir.

🌋 Geriye kalan tuzla balığın üzeri ve çevresi boşluk kalmayacak şekilde kaplanır.

🔥 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirilir.

🍽️ Pişirme süresi ardından tuz katmanında hafif bir renk değişikliği olması ve sertleşmesi gerekiyor.

🧊 Ardından tuz katmanı hafif hafif vurularak kırılır. Balığın üzerini kaplayan tuz katı tek parça halinde çıkarılır.

🍽️ Enfes tuzda balık servise hazır. Arzu ettiğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

PÜF NOKTALAR

Tuzda balık yaparken, taze balık seçimi, büyük tane deniz tuzu kullanımı, balığı tuzla kaplama, fırında 180-200°C'de pişirme, ve piştiğini kontrol etmek için çatal veya bıçak kullanma önemlidir. Balığı tuz kabuğundan çıkardıktan sonra servis yapabilirsiniz.


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