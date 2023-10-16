Tuzda balık pişirme nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? MASTERCHEF TUZDA BALIK TARİFİ! İşte püf noktaları...

🐟 Balık büütün halde yıkandıktan sonra suyu süzülür kağıt havlu ile iyice kurulanır.
🍽️ Fırın tepsisi yağlı kağıtla kapnır ve hazırlanan tuz karışımından kağıt üzerine balık uzunluğunda ince katman şeklinde yayılır. Ardından balık tuz katmanı üzerine konur.
🌿 Balığın iç kısmına maydanozlar, defne yaprağı, tane karabiber, kişniş tohumu ve ince dilimlenmiş limon yerleştirilir.
🌋 Geriye kalan tuzla balığın üzeri ve çevresi boşluk kalmayacak şekilde kaplanır.
🔥 Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 40-45 dakika kadar pişirilir.
🍽️ Pişirme süresi ardından tuz katmanında hafif bir renk değişikliği olması ve sertleşmesi gerekiyor.
🧊 Ardından tuz katmanı hafif hafif vurularak kırılır. Balığın üzerini kaplayan tuz katı tek parça halinde çıkarılır.
🍽️ Enfes tuzda balık servise hazır. Arzu ettiğiniz şekilde servis edebilirsiniz.
PÜF NOKTALAR
Tuzda balık yaparken, taze balık seçimi, büyük tane deniz tuzu kullanımı, balığı tuzla kaplama, fırında 180-200°C'de pişirme, ve piştiğini kontrol etmek için çatal veya bıçak kullanma önemlidir. Balığı tuz kabuğundan çıkardıktan sonra servis yapabilirsiniz.