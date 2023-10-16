Tuzda balık pişirme nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? MASTERCHEF TUZDA BALIK TARİFİ! İşte püf noktaları...

Tuzda balık birçok kişinin favori lezzeti arasında yer alıyor. MasterChef'te de yarışmacılar karşısına çıkan tuzda balık yemeği püf noktaları, mazlemeleri ve tarifi en sık aratılanlar arasında yer aldı. Bu yemekte balık bir tuz kütlesinin içinde kısa sürede ve lezzetli şekilde pişiyor. Tuzda balık, deniz ürünlerini tuz ile pişirerek lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlayan geleneksel bir yöntemdir. İşte tuzda balık yapmanız için kullanabileceğiniz basit bir tarif...