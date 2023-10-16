İstanbullunun canı tehlikede! Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı | Yolcular tepki gösterince sürücü kaçtı

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüslerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İSTANBUL'DA MESAİ SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, metrobüs ve otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Göztepe ve Kartal arasında her iki istikamette de bazı bölgelerde yoğunluk gözlendi.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataşehir bölgesinde, Edirne istikameti Sancaktepe bölgesinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Kartal-Kadıköy arası her iki yönde trafik ağır ilerliyor. TEM otoyolu Samandıra-Ataşehir arasında da her iki yönde trafik ağır ilerlerken, Şile otoyolu Altunizade-Ümraniye arasında yoğunluk görülüyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası'na girişte başlayan trafik Ümraniye'ye kadar devam ediyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda maddi hasarlı tarik kazaları ve araç arızaları nedeniyle birçok noktada trafik ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğunluğu arttı.

TEM otoyolu Kağıthane bölgesinde her iki istikamette, Avcılar'da ise Ankara istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 80'lere çıktı.

Mesaisi bitenler ile öğrencilerin hareketli olduğu akşam saatlerinde kentteki toplu taşıma araçları ile duraklarda kalabalık oluştu.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Pendik'te karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, bir süre orta refüjde yürüdükten sonra caddeye inmişti.



Tam o sırada caddede ilerleyen İETT otobüsü yayaya çarpmıştı.



Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

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