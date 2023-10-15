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8 XL bedenken slim fit oldu! Tek bir yöntemle -155 KG verdi! Ameliyatsız, ilaçsız iğneden ipliğe dönme formülü...

34 yaşındaki Christoph Wilhelm, etkileyici bir kilo kaybı hikayesiyle dikkat çekiyor. Ağırlığı 250 kg'ın üzerindeyken, kendi yöntemleri ve azmi sayesinde bugün ağırlığı 100 kg'ın altında. Bu önemli kilo verme sürecinde özellikle 150 kilodan fazla kilo vermek için ameliyat gerektirmemesi büyük bir başarıdır. Wilhelm kilolarını tek bir yöntemle verdiğini açıkladı. İşte diyet sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ekim 2023, 17:07 Güncelleme 15 Ekim 2023, 17:08
8 XL bedenken slim fit oldu! Tek bir yöntemle -155 KG verdi! Ameliyatsız, ilaçsız iğneden ipliğe dönme formülü...

Kilo verme süreci oldukça zorlu olabilmektedir. Hem sağlık hem de daha iyi bir görünüm için kişiler kilolarını koruma ve belirli bir sebiyenin aşağısında tutmak isteselerde pek başarılı olamayabiliyorlar. Bu konuda 34 yaşındaki Christoph Wilhelm'in kilo verme serüveni oldukça etkileyici olabiliyor. İşte tek bir yöntemle 155 kilo veren Wilhem'in diyet yöntemi...

lmanya'da sigorta uzmanı olarak çalışan 34 yaşındaki Christoph Wilhelm, sıradışı bir kilo verme hikayesiyle dikkat çekiyor. Sadece iki buçuk yıl önce 250 kilogramın üzerinde ağırlığa sahipken, bugün 93 kilograma kadar kilo vermiş durumda.

AKŞAM YEMEKLERİNDEN VAZGEÇTİ

Christoph, kilo verme sürecinde yaşadığı zorlukları ve dönüm noktasını anlatırken, özellikle akşamları fazla yemek yeme alışkanlığından ve sağlıksız atıştırmalıklardan vazgeçtiğini belirtiyor.

DÜŞÜK KARBONHİDRATLI BESLENMEK HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Düşük karbonhidratlı bir diyet benimseyen Wilhelm, günde bol su içmeyi ve protein ağırlıklı yemekler tüketmeyi prensip edindi. Bu disiplinli yaklaşımı sayesinde kilo verme hedeflerine ulaşmış ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsedi. Christoph Wilhelm'in bu etkileyici hikayesi, kilo verme mücadelesi verenlere ilham kaynağı olabilir.

Büyük kilo kayıplarının ardından cilt sorunları yaşayan Christoph, sarkan deri konusunu düşünmüş olsa da, bu konudaki operasyonların büyük bir müdahale gerektireceğini ve bu görüntünün ona başarılarını hatırlattığını ifade ediyor. Christoph, yeni hayatına ve gelecekteki tatil planlarına büyük bir heyecanla bakıyor.

Düşük Karbonhidrat Diyeti Listesi

Böyle bir diyet uygulanmakta iken tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken bazı besinler bulunmaktadır. Tüketilmesi gereken besinler şu şekilde sıralanmaktadır:

Et
Balık
Yumurta
Sebze
Meyve
Kuruyemiş
Yağlı süt ürünleri
Sağlıklı yağlar (Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı)
Glütensiz tahıllar

Tüketilmemesi gerekenler besinler arasında ise şunlar yer almaktadır:

Şeker
Buğday
Tohum yağları
Makarna
Kuskus
Erişte
Şehriye
Beyaz ekmek
Trans yağlar
Light ürünler
Hazır paketli gıdalar
Yüksek oranda işlenmiş yiyecekler

Düşük Karbonhidrat Diyeti Faydaları

Açlık hissinin kesilmesine yardımcı olmaktadır. Doğru bir şekilde uygulandığında kişinin acıkmasını engellemekte ve daha uzun süre tok kalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda diğer diyetlere oranla daha fazla kilo verilebilmesini sağlamaktadır. Vücutta bulunan yağların yakılmasında büyük bir fayda sağlamaktadır. Kanda bulunmakta olan trigliserid seviyesinin düşmesine de yardımcı olmaktadır. Kötü kolesterolün düşmesini sağlamakta ve tip-2 diyabeti engellemektedir. Kan basıncının düşmesini de sağlamaktadır.

Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?

Ekmek, makarna, hamur işi, şeker gibi gıdaların tüketilmemesi ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Yüksek karbonhidratlı besinlerin daha sınırlı miktarlarda tüketilmesi uygun görülmektedir. Bununla birlikte protein miktarı yüksek olan ve sağlıklı yağlar içeren besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Böylelikle diyet doğru bir şekilde yapılabilmektedir.

Oldukça sık uygulanan düşük karbonhidrat diyeti listesi doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Kişiye özel olarak hazırlanması daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda daha iyi bir şekilde kilo verilebilmesine neden olmaktadır. Protein ve sağlıklı yağların ağırlık verildiği bu diyette önerilen bazı besinler bulunmaktadır. Yumurta, et, süt, balık, peynir gibi besinlere daha ağırlık verilmektedir.

Düşük Karbonhidrat Diyeti Zararları

Diyetin doğru bir şekilde uygulanmaması ve yeterli besin tüketilmemesi birçok sağlık sorununun çıkmasına neden olabilmektedir. Kişinin vücudunda olumsuz durumlar meydana gelebilmektedir. Bundan dolayı çok uzun bir dönem uygulanmaması gerekmektedir. Mutlaka uzman yardımı ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Böylelikle düşük karbonhidrat diyeti faydaları daha çok ön plana çıkmaktadır.


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