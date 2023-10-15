8 XL bedenken slim fit oldu! Tek bir yöntemle -155 KG verdi! Ameliyatsız, ilaçsız iğneden ipliğe dönme formülü...

Kilo verme süreci oldukça zorlu olabilmektedir. Hem sağlık hem de daha iyi bir görünüm için kişiler kilolarını koruma ve belirli bir sebiyenin aşağısında tutmak isteselerde pek başarılı olamayabiliyorlar. Bu konuda 34 yaşındaki Christoph Wilhelm'in kilo verme serüveni oldukça etkileyici olabiliyor. İşte tek bir yöntemle 155 kilo veren Wilhem'in diyet yöntemi...

lmanya'da sigorta uzmanı olarak çalışan 34 yaşındaki Christoph Wilhelm, sıradışı bir kilo verme hikayesiyle dikkat çekiyor. Sadece iki buçuk yıl önce 250 kilogramın üzerinde ağırlığa sahipken, bugün 93 kilograma kadar kilo vermiş durumda.