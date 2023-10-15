8 XL bedenken slim fit oldu! Tek bir yöntemle -155 KG verdi! Ameliyatsız, ilaçsız iğneden ipliğe dönme formülü...

Düşük Karbonhidrat Diyeti Listesi
Böyle bir diyet uygulanmakta iken tüketilmesi ve tüketilmemesi gereken bazı besinler bulunmaktadır. Tüketilmesi gereken besinler şu şekilde sıralanmaktadır:
Et
Balık
Yumurta
Sebze
Meyve
Kuruyemiş
Yağlı süt ürünleri
Sağlıklı yağlar (Hindistan cevizi yağı, avokado yağı, zeytinyağı)
Glütensiz tahıllar
Tüketilmemesi gerekenler besinler arasında ise şunlar yer almaktadır:
Şeker
Buğday
Tohum yağları
Makarna
Kuskus
Erişte
Şehriye
Beyaz ekmek
Trans yağlar
Light ürünler
Hazır paketli gıdalar
Yüksek oranda işlenmiş yiyecekler
Düşük Karbonhidrat Diyeti Faydaları
Açlık hissinin kesilmesine yardımcı olmaktadır. Doğru bir şekilde uygulandığında kişinin acıkmasını engellemekte ve daha uzun süre tok kalmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda diğer diyetlere oranla daha fazla kilo verilebilmesini sağlamaktadır. Vücutta bulunan yağların yakılmasında büyük bir fayda sağlamaktadır. Kanda bulunmakta olan trigliserid seviyesinin düşmesine de yardımcı olmaktadır. Kötü kolesterolün düşmesini sağlamakta ve tip-2 diyabeti engellemektedir. Kan basıncının düşmesini de sağlamaktadır.
Düşük Karbonhidrat Diyeti Nasıl Yapılır?
Ekmek, makarna, hamur işi, şeker gibi gıdaların tüketilmemesi ve işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerekmektedir. Yüksek karbonhidratlı besinlerin daha sınırlı miktarlarda tüketilmesi uygun görülmektedir. Bununla birlikte protein miktarı yüksek olan ve sağlıklı yağlar içeren besinlerin tüketilmesi gerekmektedir. Böylelikle diyet doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
Oldukça sık uygulanan düşük karbonhidrat diyeti listesi doğru bir şekilde hazırlanmalıdır. Kişiye özel olarak hazırlanması daha iyi sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda daha iyi bir şekilde kilo verilebilmesine neden olmaktadır. Protein ve sağlıklı yağların ağırlık verildiği bu diyette önerilen bazı besinler bulunmaktadır. Yumurta, et, süt, balık, peynir gibi besinlere daha ağırlık verilmektedir.
Düşük Karbonhidrat Diyeti Zararları
Diyetin doğru bir şekilde uygulanmaması ve yeterli besin tüketilmemesi birçok sağlık sorununun çıkmasına neden olabilmektedir. Kişinin vücudunda olumsuz durumlar meydana gelebilmektedir. Bundan dolayı çok uzun bir dönem uygulanmaması gerekmektedir. Mutlaka uzman yardımı ile gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Böylelikle düşük karbonhidrat diyeti faydaları daha çok ön plana çıkmaktadır.