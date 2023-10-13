Sabancı çifti tekne kazasında ölümden dönmüştü! Vuslat Sabancı kaza sonrası aynalara küstü: Estetik için ABD’ye gideceği öne sürüldü

EFSANE DÖNDÜ Döndü Kanat, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. İki gözü de sadece yüzde 10 gören Kanat'ın hayatı, televizyondan büyük hayranlıkla müsabakalarını izlediği milli halterci Halil Mutlu 'yla tanışınca değişti. Haltere gönül verdi. Birçok madalya kazanan, "Kanat, "Ben şampiyonluğu çok sevdim. Devamı gelecek" dedi.





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Powerball, California'da satılan kazanan bilet için çarşamba gecesi çekilen altı sayı 22, 24, 40, 52, 64 ve kırmızı Powerball 10 oldu. Bu kodlarla eşleşen tek bir bilet vardı. Kazanan artık 30 yıllık taksite yayılan 1,76 milyar dolarlık ödeme ile 774,1 milyon dolarlık anında toplu nakit ödül arasında seçim yapmak zorunda. Kazanan kişinin 40'lı yaşlarda biri olduğu iddia edildi.