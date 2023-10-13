Sabancı çifti tekne kazasında ölümden dönmüştü! Vuslat Sabancı kaza sonrası aynalara küstü: Estetik için ABD’ye gideceği öne sürüldü

Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, tekne kazasında ölümden döndü. Yoğun tedavi gördü.Yüzü parçalanan Vuslat Hanım, evindeki aynaları örttü! Estetik için ABD'ye gideceği öne sürüldü.
Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı, tekne kazasında ölümden döndü. Yoğun tedavi gördü.Yüzü parçalanan Vuslat Hanım, evindeki aynaları örttü! Estetik için ABD'ye gideceği öne sürüldü.
EFSANE DÖNDÜ
Döndü Kanat, doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldi. İki gözü de sadece yüzde 10 gören Kanat'ın hayatı, televizyondan büyük hayranlıkla müsabakalarını izlediği milli halterci Halil Mutlu'yla tanışınca değişti. Haltere gönül verdi. Birçok madalya kazanan, "Kanat, "Ben şampiyonluğu çok sevdim. Devamı gelecek" dedi.
EN BÜYÜK İKRAMİYE
Powerball, California'da satılan kazanan bilet için çarşamba gecesi çekilen altı sayı 22, 24, 40, 52, 64 ve kırmızı Powerball 10 oldu. Bu kodlarla eşleşen tek bir bilet vardı. Kazanan artık 30 yıllık taksite yayılan 1,76 milyar dolarlık ödeme ile 774,1 milyon dolarlık anında toplu nakit ödül arasında seçim yapmak zorunda. Kazanan kişinin 40'lı yaşlarda biri olduğu iddia edildi.
ÇİFTE ACI!
İzmir Kınık'ta oturan Mustafa Kırmızı ve eşi Zeynep Kırmızı, pazartesi günü istifra, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti nedeniyle Kınık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavilerinin ardından evlerine dönen çiftten bir süre haber alamayan kızları Y.K., durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine dün akşam saatlerinde eve giden jandarma ekipleri, kapıyı açan olmayınca içeri girdi. Çiftin kocanın hareketsiz olarak yattığını gören jandarmalar, sağlık ekiplerine haber verdi. Çiftin neden öldüğü bilinmiyor.
PARAMPARÇA
Adana'da yaşayan Nurettin Oti (57), tartıştığı oğlu Serhat Oti'ye (30) bisiklet sürdüğü sırada av tüfeğiyle kurşun yağdırdı. Kanlar içinde yere yığılan genç, kurtarılamadı. Gözaltına alınan katil baba, tutuklandı. "Sürekli para istiyordu, hiç çalışmıyordu. Bundan dolayı kavgalıydık. Yine para istemek için yanıma geldi. Çıldırdım" ifadesini kullandı.
38 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 38 milyon 704 bin lira devretti. 5 bilenler 69 bin 841'er, 4 bilenler bin 552'şer, 3 bilenler 90'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.