Bağcılar’da acılı baba yaşamını yitiren kızının cep telefonunu alan kişiyi arıyor

Kızları için 30 Eylül'de Kur'an-ı Kerim okutan aile daha sonra evlerine dönerken Nisanur'un annesi otomobilden inerken cep telefonunu yere düşürdü. Telefonu sokakta aramalarına karşın bulamayan aile, bina önündeki güvenlik kamerası görüntülerinden, yanında kadın ve çocuk bulunan bir erkeğin yerde gördüğü cep telefonunu aldığını tespit etti.





Baba Serdar Yanbul, kızının hastalık sürecinin çok zor geçtiğini ve yaklaşık 4,5 yıl tedavi gördüğünü belirterek, "Telefonu kaybettikten sonra kamera görüntülerine baktık. Bir kişinin telefonu yerden aldığını gördüm. O kişiye sesleniyorum. Kızını kaybetmiş bir baba olarak konuşuyorum. Alan arkadaşın biraz vicdanı varsa telefonu bir yere bıraksın. Allah rızası için" dedi.