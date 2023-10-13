Evlerimizde aniden ortaya çıkıyor! İstanbul, Ankara, Antalya, Sivas, İstanbul, Bursa tüm Türkiye’ye acil önlem uyarısı!

Halı böcekleri nin yaşam döngüsü larva aşamasıyla başlar. Larva aşamasındaki halı böcekleri küçük, solgun ve tüysüz bir görünüme sahiptirler. Bu dönemde tekstil ürünlerini tüketerek büyürler ve gelişirler. Larva aşamasındayken evde zarar verici etkileri olabilir.

Halı böcekleri ile temas etmek, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar, ciltte kızarıklık, kaşıntı, gözlerde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı, solunum yollarında ise hapşırma, burun akıntısı ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler, halı böceklerinin etkilerinden daha fazla etkilenebilirler.

Pupa aşamasının ardından yetişkin halı böcekleri oluşur. Bu aşamada böcekler tam gelişmiş bir vücuda ve kanatlı bir forma sahiptirler. Yetişkin halı böcekleri çiftleşme ve yeni larvaların oluşturulması için aktif hale gelirler.

Halı Böceği mi Tahtakurusu mu?

Halı böceği ile tahtakurusu arasındaki farkları ayırt etmek zor olabilir. Her iki böcek türü de yataklarda yaşayabilir ve benzer döküntülere neden olabilir. Ancak, alerjik reaksiyonlar ve bıraktıkları izlerle bu iki böceği ayırt etmek mümkündür.

Halı Böceklerinin Aktivasyon Zamanı

Uzmanlar, halı böceklerinin ekim ayı ortalarından itibaren daha aktif hale gelmeye başladığı konusunda uyarıyorlar. Bu, özellikle tekstil ürünleri ve halılarını sermeye başlayan insanlar için dikkat edilmesi gereken bir dönemdir.