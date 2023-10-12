Bahçelievler'de 22 Eylül 2022'de babası Hasan Erbil'i boğarak öldürdüğü iddia edilen Güney Erbil hakim karşısına çıktı.

Erbil çıkarıldığı ilk duruşmada yaptığı savunmasında şunları söyledi:

"Ben olaydan 1,5-2 ay önce Elazığ'a taşınmıştım. Olaydan bir gün önce de İstanbul'a gelmiştim. Saat gece 02.00 sıralarında eve gittiğimde babam uyandı. Neden geldin diyerek bana küfür etti. Tartıştık, itişip kakıştık. Alkollü olduğu için ayakta fazla duramıyordu. Yatak odasının kapısının önünde benim boğazımı sıktı, ben de onun boğazını sıktım. Ellerini ittirdim. Yatağa uzanmasını söyledim. Biraz direndi bende yardımcı oldum. "Sus sakin ol ben zaten çıkıp gidiyorum" dedim. O sırada beni yatağın üzerine çekti. Tekrar boğazıma sarıldı. Bende onun boğazına sarıldım. Kendimi kurtarmak istiyordum. Bir baktım yavaş yavaş hareketsiz kalmaya başladı. Kolları düşmeye başladı. Panik içerisinde evden çıktım aşağı indim. Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım. Pandemi bitse de ben açık havada da olsa maske takmaya devam ediyordum. O gün hava bulutluydu yağmur yağacak gibiydi kapüşonu da o yüzden takmıştım"



Fotoğrafta: Hasan Erbil

"AŞAĞIYA ATLA ÖL, ÖL ARTIK"

Kardeşinden şikayetçi olan Arkın Erbil ise, "Benim babam sanığın anlattığı gibi bir insan değildir. Son gününe kadar kardeşimin de arkasında olmuştu. Hem babamın alkollü olduğunu ayakta duramayacak kadar sarhoş olduğunu söylüyor. Hem de boğuştuklarını söylüyor. Babam ne anneme, ne bize, ne de etrafındaki hiç kimseye küfür etmezdi. Şizofreni olduğu iddiasının doğru olmadığını düşünüyorum. Annemin ölümünden sonra sanık çok değişti. Sanık babamla yaşamak istemiyordu. Hatta babama "Aşağıya atla öl, öl artık" diye laflar söylemiş Bunu bana eşim anlattı" dedi.



Fotoğrafta: Güney Erbil

ADLİ TIP KURUMUNA SEVK EDİLDİ

Bakırköy 14. Ağır Ceza mahkemesinde görülen son duruşmaya tutuklu sanık Güney Erbil SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Güney Erbil'in avukatı Rıdvan Baybars, müvekkilinin daha önce ailesi tarafından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine tedavi için yatırıldığını ancak belli bir süre sonra tedaviden kaçtığını belirtti. Mahkemenin alacağı rapor neticesinde müvekkilinin akıl hastalığının ortaya çıkacağını söyleyen Baybars, bu kapsamda müvekkiline mahkemece ceza verilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Mahkeme, Güney Erbil'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede 22 Eylül 2022'de Hasan Erbil'in işe gitmemesi üzerine adresine gidildiği ancak kimseye ulaşılamayınca yakınlarına haber verildiği anahtar ile eve girildiğinde de yatak odası kısmında Erbil'in cansız bedenine ulaşıldığı anlatıldı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işleminde maktulün boynuna bası yapıldığına ilişkin bulgulara rastlanıldığı belirtildi. Maktulün oğlu olan Güney Erbil'in olay günü gece saat 03.30 sıralarında evden çıktığı, üzerindeki kapüşonlu kıyafetiyle kafasını kapattığı, yüzünü kapatır şekilde maske taktığı kaydedildi. Daha sonra taksi ile İstanbul otogarına giden Güney Erbil'in bilet alıp Elazığ'a gittiği tespit edildi. Sanığın yatakta uyuyan babasının boğazını sıkarak ölümüne sebebiyet verdiği anlaşıldığından 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.