Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera’yı dolandırmıştı! 80 milyon dolarlık vurgunun detayları şoke etti...

İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasını fena çarptı.

Ve Erzan hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda vurgunun detayları ortaya çıktı. 3 uzman tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. BDDK müfettişleri bankaya "Erzan'ın müştekilerle yoğun nakit para trafiği içinde olduğu belirlenmiştir. Bu konuda tanık var mı" sorusunu yöneltti ama cevap şaşırttı.

Aralarında Fatih Terim , Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu 'nun da bulunduğu ünlü isimleri toplamda 80 milyon dolar (2.3 milyar TL) dolandırdı. Yakalandı, tutuklandı.





ELDEN TESLİM ETMİŞ

Banka, cevap yazısında, 7 Nisan 2023'e kadar konuyla ilgili bir şikayet almadıklarını vurguladı. Müfettişlerin dikkat çektiği şüpheli bir nokta da Erzan'ın yüksek tutarlı nakit işlemler yapmasıydı.

İşte bu noktada da iddia Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya çıktı. Banka yetkilileri "Fatih Terim ile olan ilişkileri ve akrabalıkları bilindiği için yapılan işlemlerle ilgili bir şüphe oluşmamıştır" ifadesini kullandı. Raporda mağdurların kaptırdığı paralar ise dudak uçuklattı.

Arda Turan 14 milyon dolar kaptırdı. Raporda Turan'ın bu paraları Erzan'a banka dışında elden teslim ettiği de yazıldı.