Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera’yı dolandırmıştı! 80 milyon dolarlık vurgunun detayları şoke etti...

İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasını fena çarptı.
İstanbul'da bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan, futbol dünyasını fena çarptı.
Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu ünlü isimleri toplamda 80 milyon dolar (2.3 milyar TL) dolandırdı. Yakalandı, tutuklandı.
Ve Erzan hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan rapor tamamlandı. Raporda vurgunun detayları ortaya çıktı. 3 uzman tarafından hazırlanan 42 sayfalık raporda dikkat çeken detaylar yer aldı. BDDK müfettişleri bankaya "Erzan'ın müştekilerle yoğun nakit para trafiği içinde olduğu belirlenmiştir. Bu konuda tanık var mı" sorusunu yöneltti ama cevap şaşırttı.
ELDEN TESLİM ETMİŞ
Banka, cevap yazısında, 7 Nisan 2023'e kadar konuyla ilgili bir şikayet almadıklarını vurguladı. Müfettişlerin dikkat çektiği şüpheli bir nokta da Erzan'ın yüksek tutarlı nakit işlemler yapmasıydı.
İşte bu noktada da iddia Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'ya çıktı. Banka yetkilileri "Fatih Terim ile olan ilişkileri ve akrabalıkları bilindiği için yapılan işlemlerle ilgili bir şüphe oluşmamıştır" ifadesini kullandı. Raporda mağdurların kaptırdığı paralar ise dudak uçuklattı.
Arda Turan 14 milyon dolar kaptırdı. Raporda Turan'ın bu paraları Erzan'a banka dışında elden teslim ettiği de yazıldı.
FAİZ, ARDA'DAN...
Belözoğlu'nun 5 milyon, Muslera'nın da 1 milyon dolarından olduğu ortaya çıktı. Raporda ayrıca Erzan'ın futbolcu Semih Kaya'dan kişiden fon vaadiyle 3 milyon 200 bin dolar aldığı, bu parayı 5 milyon 700 bin dolar olarak geri ödediği saptandı. Erzan'ın Kaya'ya fazladan verdiği bu parayı ise Belözoğlu ve Turan'dan aldığı milyon dolarla ödediği anlaşıldı.
TERİM'DEN HİÇ PARA ALMAMIŞ
Raporda, Seçil Erzan'ı fon vaadi ile Fatih Terim'den hiç para almadığı belirtildi. Erzan'ın, Terim'in bankacılık işlemleri ile ilgilendiği ve finansal danışmanlık yaptığı kaydedildi.
Fernando Muslera, Erzan'a kaptırdığı paranın 700 bin dolarını geri aldı. Eski futbolcu yeni teknik direktör Arda Turan, Erzan'a servet kaptırdı.