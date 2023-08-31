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İş insanı feci şekilde can verdi! Oğluna aldığı hediye sonunu getirdi

Üniversiteyi kazanan oğluna hediye olarak aldığı lüks otomobil Aydınlı işadamı Ali Tecer'in sonu oldu. Ailesiyle b,lirkte Balıkesir'e giden İsmet Tecer'in kullandığı araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada baba hayatını kaybetti, aile üyeleri ise hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Ağustos 2023, 11:32 Güncelleme 31 Ağustos 2023, 11:32
İş insanı feci şekilde can verdi! Oğluna aldığı hediye sonunu getirdi

Aydın'da geri dönüşüm fabrikası sahibi Ali Tecer (44), üniversiteyi kazanan oğlu için lüks bir otomobil satın aldı. Ancak aldığı bu hediye Tevcer'in sonu oldu.

İsmet Tecer (20) yönetimindeki lüks araç, ailecek kayıt işlemleri için Balıkesir'e giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Savaştepe yakınlarında kaza yaptı.

Önce bariyerlere çarpan ardından da takla atan otomobilde bulunan baba Ali Tecer, yaşamını yitirdi.

İsmet Tecer ile anne Fatma Tecer (41) çocukları H.S.T. (6) ve F.T.(15) ise ağır yaralandı.

İlk müdahalelerinin yapılmasının ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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