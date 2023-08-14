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Zonguldak'ta baltalı cinayet! Şizofreni hastası kadın annesi ile anneannesini katletmişti: Serçe parmağını da koparıp yutmuş!

Şizofreni hastası R.Ç., uyuyan annesi Şeyda Çataklı ile anneannesi Medine Küçükkuyu’yu baltayla hayattan kopardı. Ceset parçalarını doğradı. Camdan dışarı attı!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Zonguldak’ta baltalı cinayet! Şizofreni hastası kadın annesi ile anneannesini katletmişti: Serçe parmağını da koparıp yutmuş!

Korkunç olay, dün sabaha doğru saat 04.00 sıralarında Zonguldak Devrek'in Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve şizofreni tedavisi gören R.Ç.31), eline baltayı geçirdi.

Annesi Şeyda Çataklı (56) ve anneannesi Medine Küçükkuyu'yu (77) uyuduğu sırada katletti. Cesetleri de parçalara ayırdı. Camdan dışarı attı. Korkunç olayı görev vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil sağlık ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dairenin kapısını kırarak eve girdi. Katil evladı elinde bıçakla yakaladı. Anne ile anneannenin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan R.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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