Görsel şölen! Yurdun dört bir yanında meteor yağmuru hayran bıraktı...

BOLU

Bu özel gece, Ay`ın ışığının minimum seviyede olduğu bir döneme denk geldi.

TUNCELİ

Ay`ın sadece yüzde 10`luk bir bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir meteor yağmuru gözlemi imkanı sundu.

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Uzmanlar, meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade ediyor.

OSMANİYE