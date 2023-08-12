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Görsel şölen! Yurdun dört bir yanında meteor yağmuru hayran bıraktı...

Yılda bir gerçekleşen, halk arasında "yıldız kayması" olarak da bilinen Perseid meteor yağmuru ile etkileyici bir doğa olayı yaşanıyor. Yılın en etkileyici meteor yağmuru gerçekleşti. Saniyede 55 kilometre hızla atmosfere giriş yapan meteorlar, gökyüzünü aydınlattı. Binlerce kişi bu eşsiz ana şahitlik edebilmek için şehir ışıklarından uzak yerlerde kamp kurdu. İşte kare kare yurdun dört bir yanından meteor yağmuru...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 05:42 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 05:55
Görsel şölen! Yurdun dört bir yanında meteor yağmuru hayran bıraktı...

Yılın en etkileyici meteor yağmuru gerçekleşti. Saniyede 55 kilometre hızla atmosfere giriş yapan meteorlar, gökyüzünü aydınlattı. Binlerce kişi bu eşsiz ana şahitlik edebilmek için şehir ışıklarından uzak yerlerde kamp kurdu.

ERZURUM
Her sene Ağustos ayının ikinci haftasında gerçekleşen meteor yağmuru yine büyük ilgi gördü.

EDİRNE
Bu etkileyici ana binlerce kişi de şahitlik etti.

BOLU
Bu özel gece, Ay`ın ışığının minimum seviyede olduğu bir döneme denk geldi.

TUNCELİ
Ay`ın sadece yüzde 10`luk bir bölümünün aydınlık görünecek olması, etkileyici bir meteor yağmuru gözlemi imkanı sundu.

ÇORUM
Uzmanlar, meteorların boyutlarının çok ufak olmasından dolayı Dünya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını ifade ediyor.

OSMANİYE



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