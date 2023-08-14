Vatandaşlar sabaha kadar gökyüzünü izledi! Yılın en etkileyici olayı: Perseid meteor yağmuru





HAWAİİ KÜL OLDU

ABD'nin Hawaii eyaletinde başlayan orman yangınları tarihi bir felakete neden oluyor. Yangınlar, ülkede son 100 yılın en çok ölümle sonuçlanan orman yangınları olarak kayıtlara geçerken, ölü sayısı 93 oldu. Yetkililer, "Kayıp sayısı ise 300'ü aştı" açıklamasını yaptı.





OOOBAMA!

2009-2017 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama'nın 40 yılı aşkın bir süre önce yazdığı mektup, ülkenin gündemi oldu. 1982'de o dönemki kız arkadaşı Alex McNear'a yazdığı mektupta Obama, "Biliyorsun, erkeklerle her gün sevişiyorum ama hayal gücümde" cümlesi, büyük tepkilere neden oldu.





OĞLUMU KURTARIN

Mühendis Onur Yardımcı, Hırvatistan'da 27 yaşındaki Helena Dugina ile evlendi. Ancak bir yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Helena, eşinin kendisini darp ettiğini ve zorla birlikte olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Tutuklanan ve 16 aydır hapiste olan Onur'un Anne Birsen yardımcı, "Oğlumu kurtarın" diye yalvardı. (Hüseyin KAÇAR)





GÜZELLİK MERKEZİNDE CİNAYET

İstanbul Sultangazi'de bir güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar, bir süredir birliktelik yaşadığı Halil A. ile çalıştığı iş yerinde tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Halil A, Akar'a 15 bıçak darbesiyle saldırdı. Ardından kendisini bıçakla yaralayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı. Gamze Akar, kurtarılamadı. Halil A.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği açıklandı.