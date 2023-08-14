Vatandaşlar sabaha kadar gökyüzünü izledi! Yılın en etkileyici olayı: Perseid meteor yağmuru

2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca 2 milyon lira devretti. 5 bilenler 12 bin 701'er, 4+1 bilenler bin 76'şar, 4 bilenler 86'şar, 3+1 bilenler 60'şar, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.
SOSYAL FACIA
Muş Malazgirt'te yaşayan Fatma K. (11), sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken küçük kız, elindeki çakmağı da ateşledi. Ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Göğüs ve boyun bölgesinde yanıklar oluşan Fatma K., "Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm" dedi.
DAYAK ATAY
İstanbul'da iş insanı Can Atay, daha önce eşi Polen'i öldürmeye teşebbüsle suçlandı. Şimdi de taksiciyle kapıştı. İddiaya göre aracını otoparktan çıkarmak isterken taksiye çarptı. Sinirlerine hakim olamayıp sürücüye saldırdı. (Deniz YUSUFOĞLU)
YENİDEN SERPİLECEK
Televizyoncu Serpil Yıldırım, fenalaştı. Kurtarılamadı. Organları 7 kişiye bağışlandı. AĞABEY Zeki Yıldırım gözyaşları için de kardeşini anlattı: O tüm canlıları çok severdi.
HELENA YAKTI!
Mühendis Onur Yardımcı Hırvatistan'a gitti. Helena Dugina ile evlendi. Genç kadın "Beni dövdü" deyince hapse gönderildi.