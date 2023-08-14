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Vatandaşlar sabaha kadar gökyüzünü izledi! Yılın en etkileyici olayı: Perseid meteor yağmuru

Yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen Perseid meteor yağmurunu izlemek için etkinlikler düzenlendi. İşte sizler için derlediğimiz 14 Ağustos TAKVİM gazetesi yaşam haberleri....

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
Vatandaşlar sabaha kadar gökyüzünü izledi! Yılın en etkileyici olayı: Perseid meteor yağmuru

Gökyüzü meraklıları yılın en etkileyici olayı Perseid meteor yağmuruna tanıklık etmek için Türkiye'nin dört bir yanında dün sabaha kadar gökyüzünü izledi. Pek çok noktada düzenlenen etkinliğe katılanlar görsel şölene tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

AYIM KAYBOLDU HÜKÜMSÜZDÜR
Trabzon'da yaşayan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun evine bozayı dadandı. Bahçedeki ürünlere büyük zarar veren hayvan, bir daha uğramadı. Kadıoğlu, teleskopla gözetlediği 'Meteor' adını verdiği bozayının aldığı önlemler sonrası uğramadığını anlattı: Diğer köylerde dolanıyor. Milletin, konu komşunun diline düştük. 'Ayını bizden al' diyorlar. Ne yapayım ayıyı? Ayıdan sorumlu değilim. Ayım kayboldu, hükümsüzdür, ilgilenmiyoruz.



A'VUKUAT'!
İstanbul'da kendisini avukat olarak tanıtan ve yanında cübbeyle gezen Adnan K'nin, GBT sorgulamasında yakalaması çıktı. Sahte savcı Ahmet A. savcı kimliğini polise göstererek arkadaşını kurtarmak istedi. Kimliğin sahte olduğunun anlaşılmasıyla ikisinin de foyası ortaya çıktı. Zanlıların 700 bin TL karşılığında hükümlüyü hapisten çıkarma planları operasyona takıldı. İkisi de tutuklandı. (Atakan IRMAK)



HAWAİİ KÜL OLDU
ABD'nin Hawaii eyaletinde başlayan orman yangınları tarihi bir felakete neden oluyor. Yangınlar, ülkede son 100 yılın en çok ölümle sonuçlanan orman yangınları olarak kayıtlara geçerken, ölü sayısı 93 oldu. Yetkililer, "Kayıp sayısı ise 300'ü aştı" açıklamasını yaptı.



OOOBAMA!
2009-2017 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama'nın 40 yılı aşkın bir süre önce yazdığı mektup, ülkenin gündemi oldu. 1982'de o dönemki kız arkadaşı Alex McNear'a yazdığı mektupta Obama, "Biliyorsun, erkeklerle her gün sevişiyorum ama hayal gücümde" cümlesi, büyük tepkilere neden oldu.



OĞLUMU KURTARIN
Mühendis Onur Yardımcı, Hırvatistan'da 27 yaşındaki Helena Dugina ile evlendi. Ancak bir yıl sonra çift ayrılık kararı aldı. Helena, eşinin kendisini darp ettiğini ve zorla birlikte olduğunu öne sürerek şikayetçi oldu. Tutuklanan ve 16 aydır hapiste olan Onur'un Anne Birsen yardımcı, "Oğlumu kurtarın" diye yalvardı. (Hüseyin KAÇAR)



GÜZELLİK MERKEZİNDE CİNAYET
İstanbul Sultangazi'de bir güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar, bir süredir birliktelik yaşadığı Halil A. ile çalıştığı iş yerinde tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. Halil A, Akar'a 15 bıçak darbesiyle saldırdı. Ardından kendisini bıçakla yaralayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan ikili, hastaneye kaldırıldı. Gamze Akar, kurtarılamadı. Halil A.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği açıklandı.



122 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 122 milyon 497 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 429'ar, 4 bilenler bin 58'er, 3 bilenler 59'ar, 2 bilenler 6'şar lira alacak.



2 MİLYON DEVRETTİ
5+1 BİLEN çıkmayınca 2 milyon lira devretti. 5 bilenler 12 bin 701'er, 4+1 bilenler bin 76'şar, 4 bilenler 86'şar, 3+1 bilenler 60'şar, 3 bilenler 13'er, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.



SOSYAL FACIA
Muş Malazgirt'te yaşayan Fatma K. (11), sosyal medyada gördüğü 'kolonya yakma' videosunu denemek istedi. Kimsenin evde olmadığı sırada üzerine kolonya döken küçük kız, elindeki çakmağı da ateşledi. Ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Göğüs ve boyun bölgesinde yanıklar oluşan Fatma K., "Bir anda alevlerin içinde kaldım. Hemen banyoya koşup, üzerime su döktüm. Bir an öleceğimi düşündüm" dedi.



DAYAK ATAY
İstanbul'da iş insanı Can Atay, daha önce eşi Polen'i öldürmeye teşebbüsle suçlandı. Şimdi de taksiciyle kapıştı. İddiaya göre aracını otoparktan çıkarmak isterken taksiye çarptı. Sinirlerine hakim olamayıp sürücüye saldırdı. (Deniz YUSUFOĞLU)



YENİDEN SERPİLECEK
Televizyoncu Serpil Yıldırım, fenalaştı. Kurtarılamadı. Organları 7 kişiye bağışlandı. AĞABEY Zeki Yıldırım gözyaşları için de kardeşini anlattı: O tüm canlıları çok severdi.



HELENA YAKTI!
Mühendis Onur Yardımcı Hırvatistan'a gitti. Helena Dugina ile evlendi. Genç kadın "Beni dövdü" deyince hapse gönderildi.

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