SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Yaşam Haberleri

İmrendiren başarı! Hataylı depremzede Arda Taş YKS sıralamasında 5 bin 305'inci oldu

Hataylı depremzede Arda Taş, YKS’ye otomobilde hazırlandı. Pes etmedi, çalıştı ve Türkiye sıralamasında 5 bin 305’inci oldu. Hayali olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni tercih etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 07:01
İmrendiren başarı! Hataylı depremzede Arda Taş YKS sıralamasında 5 bin 305’inci oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'da yakalanan ve evlerinin ağır hasar alması nedeniyle ailesiyle birlikte Mersin'de geçici barınma merkezine yerleşen Arda Taş (18), en büyük hayalini gerçekleştirmek için çabaladı.

Barınma merkezinde uygun koşullar olmadığı için otomobilde sınava hazırlanan Taş, 455.66 puan alarak 5 bin 305'inci olmayı başardı. Başarılı genç, "İlk geldiğimizde Erdemli ilçesinde bir lisenin erkek yurdunda kaldık. Ardından bir süre geçici barınma alanında konakladık. Burada hem düzgün bir çalışma alanı hem de kitaplarım yoktu. Fazla kişi kalıyorduk, kalabalıktık. Kitap bulduktan sonra da genel olarak aileme ait otomobilde çalışmak zorunda kalıyordum. Gece olunca da dışarıdaki ışıklardan ya da otomobilin farından faydalanıyordum. Depremden önce hedefim ilk 500'dü. İlk 5 bine kadar düşürmüştüm. Bu hedefimi tutturdum. Hayalim olan Ankara Hukuk Fakültesi'ni tercih etti" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA