İmrendiren başarı! Hataylı depremzede Arda Taş YKS sıralamasında 5 bin 305’inci oldu

Barınma merkezinde uygun koşullar olmadığı için otomobilde sınava hazırlanan Taş, 455.66 puan alarak 5 bin 305'inci olmayı başardı. Başarılı genç, "İlk geldiğimizde Erdemli ilçesinde bir lisenin erkek yurdunda kaldık. Ardından bir süre geçici barınma alanında konakladık. Burada hem düzgün bir çalışma alanı hem de kitaplarım yoktu. Fazla kişi kalıyorduk, kalabalıktık. Kitap bulduktan sonra da genel olarak aileme ait otomobilde çalışmak zorunda kalıyordum. Gece olunca da dışarıdaki ışıklardan ya da otomobilin farından faydalanıyordum. Depremden önce hedefim ilk 500'dü. İlk 5 bine kadar düşürmüştüm. Bu hedefimi tutturdum. Hayalim olan Ankara Hukuk Fakültesi'ni tercih etti" dedi.

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