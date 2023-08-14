Hatalı kanser teşhisi hayatını kararttı! Ameliyat sonrasında yüzde 60 engelli kaldı

İstanbul Ataşehir'de bir eczanede çalışan Alican Karabuğ a (33), 15 Aralık 2021'de mide ağrısı şikâyetiyle özel bir klinikte Dr. Metin K.'ya muayene oldu. Hastasının ince bağırsağında bir kitle olduğunu gören Metin K., aldığı doku örneklerini Patolog Dr. Remziye B .'nin çalıştığı özel laboratuvara gönderdi. 25 Aralık'ta Dr. Remziye B. tarafından hazırlanan raporda Karabuğa'nın ince bağırsağında kanserli hücre olduğu belirtildi.

KANSERLİ HÜCRE TESPİT EDİLMEDİ

Bunun üzerine Alican Karabuğa, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü'nde muayene oldu. Vücudunda kanserli hücre olup olmadığını, varsa ne kadar yayıldığını öğrenmek için görüntüleme işlemi yapıldı. Ancak herhangi bir kanserli hücre tespit edilemedi. Sağlıklı olabileceği ihtimali üzerine büyük mutluluk yaşan Alican Karabuğa, sonucu doktoru Metin K.'ya bildirdi.

Ancak Metin K. iddiaya göre, hastalığın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve bu sebeple görülemeyebileceğini, mutlaka cerrahi müdahale yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca cerrahi operasyonu her cerrahın yapamayacağını, birçok doktora gidip kafa karıştırmaması gerektiğini ve zor bir cerrahi operasyon olduğundan dolayı bu operasyonu çok sık yapan bir doktora gitmesi gerektiğini de ifade etti. Doktor Metin K., Karabuğa'yı ameliyat için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Ender D.'ye yönlendirdi.