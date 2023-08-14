Hatalı kanser teşhisi hayatını kararttı! Ameliyat sonrasında yüzde 60 engelli kaldı

Sağlığına kavuşmanın çarelerini arayan Alican Karabuğa, Ender D.'nin bilgilendirmesi üzerine kesin çözüm olmayacak ve riskleri bulunan kapalı ameliyat yerine açık ameliyatta karar kılındı. 13 Ocak 2022 için ameliyat günü belirlendi. Ender D., Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde incelemeye gönderdiği doku örneğinin sonuçlarını beklemeden bu hastanede Karabuğa'yı ameliyat etti. 8.5 saat süren ameliyatta genç adamın midesinin bir kısmı ile ince bağırsağının tamamı, safra kesesi ve pankreasının bir kısmı alındı.
'SONUÇLAR TEMİZ ÇIKTI' DEDİ
Ameliyat sonrasında hastanede yatışı devam eden Alican Karabuğa, iddiaya göre Ender D.'nin yardımcılarından olduğu belirtilen bir doktora ameliyat öncesi alınan dokuların inceleme sonuçlarının çıkıp çıkmadığını sorduğunda, doktordan sonuçların temiz çıktığını ve boşuna ameliyat olduğuna dair aldığı cevapla büyük bir şok yaşadı. Sonrasında Metin K. tarafından alınan ve özel bir laboratuvarda Remziye B. adlı patoloğun kanserli doku raporu verilen dokularda da yapılan incelemede herhangi bir kanser bulgusuna rastlanılmadı.
Önce kanser teşhisi konularak ameliyat edilen organları alınan Karabuğa, kanser olmadığını öğrenince psikolojik bunalıma girdi. Kanser olmadığı halde ameliyat edilerek sağlığından olan Alican Karabuğa, avukatları M. Emin Gündüz ve M. Can Özel aracılığıyla doktorlardan şikâyetçi oldu ve suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İstanbul Anadolu Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü de Prof. Dr. Ender D. hakkında soruşturma başlattı.
"AMELİYAT SONRASINDA YÜZDE 60 ENGELLİ KALDIM"
Yaşadığı acı olaya ilişkin konuşan Alican Karabuğa, "Bana 'Kansersin' denildiğinde şoktaydım. Metin ve Ender hocaya inanarak ilerledik. Ameliyat öncesinde Ender hoca bana tekrar endoskopi yaptı. Ender hoca Metin K.'nın gördüğü yerde bir kitle göremediğini söyledi. Ayrıca ameliyat dışında bir tedavinin daha olduğunu ve risklerini anlattı. Ben de o riskler karşısında ameliyat olmayı seçtim. Ameliyattan sonra, Ender hocanın yaptığı endoskopinin sonucunda kanserli hücre olmadığı belirtildi.
Aceleyle ameliyat olduğumu öğrendim. Ender hoca ile eşim görüştüğünde bize sakin olmamız gerektiğini söyledi ve bir daha onunla görüşmedik. Ben bu ameliyattan sonra yüzde 60 engelli kaldım. Safra kesesi, pankreasın bir kısmı, midenin bir kısmı ve ince bağırsağımın tamamı alındı. Artık çok fazla kusuyorum. Psikolojik tedavi görüyorum. Yaşadığım süreç beni yıprattı. İki yıldır rüyalarımda 20 defa daha ameliyat olmuşumdur. Kabuslarla dolu bir süreç yaşıyorum. Bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum" diye konuştu.
"ENGELLİ BİR BİREY HALİNE GELDİ"
Alican Karabuğa'nın avukatı Mehmet Can Özel, "Metin K.'nın çalıştığı özel hastanede endoskopi yapılmış. Endoskopide incebağırsakta bir kitle çıkıyor. Metin K. burada bir kanser olduğunu düşünüyor. Burada kritik nokta Metin K.'nın şüphelendiği noktada yapılan biyopsideki parçayı laboratuvarda patolog Remziye B. değerlendiriyor ve "sınırları korunmuş kanser" tanımlaması iddiasıyla rapor hazırlanıyor. Ender D. ise ameliyata karar veriyor ama yeniden parça alıyor. Alınan parçanın sonucu gelmeden ameliyat yapılıyor. Sonuçların gelmesi beklense bu süreçler yaşanmayacaktı. Yapılan hata sonucunda müvekkilim koşamayan, yediğini sindiremeyen ve hemen yorulan engelli bir birey haline geldi" dedi.